„Csorna település jogszolgáltatásának áttekintésére vállalkoztunk” – olvasható az előszóban. A könyvben számos érdekesség található a Csornai Királyi Járásbíróság 1872-es megalapításától a bíróság 1976-os megszüntetéséig, illetve a 2022-es újraindulásról. Helyet kapott a kötetben a bíróság munkatársainak bemutatása. Életutak, korabeli fényképek, újságcikkek teszik színesebbé és értékessé a Mozaikok a Csornai Járásbíróság életéből című kiadványt.

Kép a múltból. A járásbíróság dolgozói 1954-ben.

Fotó: Cs. Kovács Attila



A közelmúltban ünnepélyesen is bemutatták a könyvet, melyen a szerzők – Aszt Ágnes, dr. Máté Kinga, dr. Sándor Viktória, Szalay Balázs, Szücsné dr. Németh-Csóka Tímea – beszéltek a kutatómunkáról, illetve emeltek ki érdekességeket írásaikból. A könyvet dr. Horváth József lektorálta.

A Királyi Járásbíróság felállításakor, 1872-ben több mint 31 ezren éltek az illetékességi területén. Szeles Sándor királyi járásbíró és Domján Antal aljárásbíró ítélkeztek az ügyekben. A csornai a forgalmas bíróságok közé tartozott. Például egy ügyfélforgalmi kimutatás arról számol be, hogy 1897-ben a polgári osztályon 7443 ügy volt folyamatban, a büntetőosztályra 1951 beadvány érkezett.

Az 1976-os megszüntetést azzal indokolták, hogy az ügyforgalom lecsökkent, az átszervezéssel hatékonyabb lesz a munka, a létszámgazdálkodás és az ügyfelek érdekei sem szenvednek csorbát.

A szerzők (balról), dr. Horváth József, Aszt Ágnes, dr. Sándor Viktória, Szücsné dr. Németh-Csóka Tímea és Szalay Balázs a bíróságon mutatták be a könyvet.

Fotó: Cs. Kovács Attila



A bíróság épületével is külön fejezet foglalkozik. Kiderül belőle, hogy a mostani „palota” 1928-as elkészültéig magánlakásokban béreltek helyet. A munkakörülmények nem voltak ideálisak. Már 1908-ban felvetődött egy új épület felhúzása, ám a tervek nem váltak valóra. Csor- na elöljárósága több küldöttséget is menesztett a kormányhoz az évek során támogatást kérve, de anyagi forrás sokáig nem került a beruházásra. Végül 1927 hozta meg az áttörést, és 1928 nyarán adták át a járásbíróságnak ma is otthont adó épületet.

A kiadványban olvashatunk az ott tárgyalt érdekes ügyekről, például egy duhaj bágyogi legény rábapordányi búcsújáról, ellopott csizmákról, döri családok viszályáról, a rágalmazó papról. A könyv kereskedelmi forgalomba nem került, az intézményben lehet hozzájutni.