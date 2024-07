A könyvbemutató beszélgetés keretében a kötet szerzői, Sayfo Omar a Migrációkutató Intézet vezető kutatója és Veress Kristóf a Danube Institute külkapcsolati vezetője beszéltek a nyugat-európai no-go zónák problémájáról, feltéve azt a kérdést, hogy valóban léteznek e no-go zónák és azok milyen hatással lehetnek a társadalomra. Az itt bemutatott kötet célja is az, hogy bemutassák a valós európai helyzetet és eloszlassák a társadalom köreiben születő tévhiteket.

Sayfo Omar kifejtette, hogy a kötetben elsősorban a nyugat-európai „no-go” zónákat mutatják be, tehát azokat a városrészeket, amelyekben koncentráltan él a bevándorló hátterű lakosság és ahol a befogadó társadalmak írott és íratlan normái nem, vagy csak részben érvényesülnek. A társszerző elmondta továbbá, hogy a no-go zóna kifejezést először az észak-írországi konfliktus során használták, de természetesen az elmúlt évek migrációs tendenciái során új értelmet nyert Nyugat-Európa szerte. A kutató hozzátette továbbá, hogy az elmúlt évek elhibázott integrációs politikái tükröződnek a no-go zónák kialakulásában. A kötetben egy fejezet Amerikával is foglalkozik, melyhez kapcsolódóan Veres Kristóf elmondta, hogy jelentős a párhuzam az Amerikai Egyesült Államok latinó népcsoportjai és az európai migránsok egzisztenciális helyzete között. Az Egyesült Államok lakosságának 19%-a latinó gyökerű, akiknek ősei az 1940-es évektől kezdőden idénymunkákra érkeztek az országba, azonban a 60-as évektől ezt a lehetőséget eltörölték, aminek a következtében a munkaadók elkezdtek illegális bevándorlókat alkalmazni. Az illegálisan tartózkodók azonban ezt követően is inkább az USA-ban maradtak, mert ingázással nem kockáztatták az illegális határátkeléseket. Ráadásul túlnyomó részük a családjukat is átjuttatta. A beszélgetés során az is kiderült, hogy sok országban, például Németországban, a legrosszabb közbiztonságú területek nem feltétlenül a bevándorlók által lakott negyedek, hanem a belvárosok és a pályaudvarok környékei.

