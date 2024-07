A nem mindennapi teljesítménnyel a kerecsendi nehéz sorsú, de az iskolában és a tanulásban kitörési lehetőséget látó gyermekekre szeretnék felhívni a figyelmet. Pannonhalmán idén is érettségizett kerecsendi diák, akinek teljesítménye a többiek számára is példaértékű. A győri és a pannonhalmi rendházban régóta vannak nyári bringatúrák, amelyek egyben zarándoklatok is. Kerékpáros utazásaik kapcsán többször választottak már távoli célt, csak hogy néhányat említsünk: megfordultak Rómában, Ravennában, Wittenbergben, Isztambulban, Krakkóban, Dubrovnikban és Erdélyben is.

Fotó: Pannonhalmi Bencés Gimnázium

– Idén adódott az olimpia, mert még nem láttunk ekkora sporteseményt, ráadásul élőben. Ezért határoztuk el, hogy Párizs lesz a célunk. Eredetileg úgy gondoltuk, hogy egy-egy sportág valamelyik eseményére szerzünk jegyet, de nagyon drágák voltak az alternatívák. Ezért maradtunk abban, hogy a világesemény végére szeretnénk odaérni, a maratoni futásra, aminek a megtekintései mindenki számára nyitott a belvárosban – fogalmazott lapunknak az iskola két tanára, és a zarándoklat szervezői, Horváth Tamás és Komálovics Zoltán.

Kerékpáros zarándoklat – az utóbbi utazások legszebb pillanatai: