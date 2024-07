Tizenegy Rotary Klub vesz részt a jótékonysági gasztronómiai fesztiválon, melyek saját bevételükből más-más nemes célt szolgálnak. A Győri Rotary Klub a Kazinczy szép magyar beszéd versenyt támogatja, mely az ország középiskolás tanulóit méretteti meg. A program a megszokottak szerint a Jedlik Ányos szobor megkoszorúzásával indul már pénteken, tisztelegve a híres feltaláló, a szódavíz atyja előtt. Jótékonysági fesztivál a Fröccs jegyében!

Jótékonysági fröccstől a zenei tehetségekig – lesz a hétvégén tehetségkutató, fergeteges nagy koncertek, és természetesen nem maradhat el a jótékonysági fröccskínálat sem.

A megemlékezést követően a Dunakapu téri nagy színpadon folytatódik a program a megnyitóval, Roy és Ádám 25 éves jubileumi nagy koncertje pedig este fél 10-től várja a szórakozni vágyókat. Az eseményt színesíti, hogy a fröccsnapokkal párhuzamosan rendezik meg a város tehetségkutatóját, a Színpadra Fel!-t is, amire úgy ahogy tavaly, idén is rengeteg tehetséges fellépő jelentkezett. A tíz legjobbat nem olyan rég ki is választotta a zsűri, az ő előadásaikat július 20-án, szombaton, 14:30-tól 19 óráig hallhatja a közönség. Őket a Republic együttes követi, akik 20 órától csapnak majd a húrok közé. Az együttes frontembere Boros Csaba egyben a tehetségkutató zsűrijének elnöke is.

A koncertet követően az is kiderül majd, ki nyerte az idei Színpadra Fel versenyt, az estét pedig a dj kategória győztese DJ Roll R zárja majd.

A döntősök névsora: Czvitkovics Réka, DJ Roll R (A DJ kategória győztese), Fekete Hold, Hadaró Botond, Holik Csaba (A közönségszavazás nyertese) Joulence, Levelező Tagozat, PéDé, Rigó Balázs, Vadvágány, Vipers, Zurkó Liliána. A Színpadra fel! Zenei tehetségkutató médiapartnere a Kisalföld.

A vasárnapi nap is bővelkedik a győztesekben. A Színpadra Fel! tehetségkutató tavalyi győztese, a Honey Jeans zenekar koncertjét RockMilady követi a színpadon.

A szervezőkben felmerült, ha Győr a fröccs városa, miért nincs saját fröccse? Az idei évben többek között bemutatják a város fröccsét, melyben a bor és a szóda 3:1 arányban oszlik meg.

Az egyedi italhoz pedig egyedi pohár dukál, melynek megvásárlásával a résztvevők a Rotary Klubbokat, valamint magát a rendezvényt is támogatják.