A gyerekek egész héten erre készültek, izgatottak voltak a fellépés miatt. A koncerten közel harmincan vettek részt, főleg zenekarok, de idén a Brennbergi Énekiskola diákjai is csatlakoztak hozzánk. Az előadások középpontjában a gitárzenekar állt, amely klasszikus és kortárs műveket adott elő. A program különlegességei közé tartoztak a különböző műfajok akusztikus előadásai, valamint a vendégművészek produkciói is. Olyan zenészek is felléptek rendezvényünkön, akik korábban nagy sikerű produkciókban vettek részt, mint például a Hungarica zenekar tagjai, de a kilencvenes évek elején alakult, majd most újra összeállt Blokád zenekar is megörvendeztetett bennünket akusztikus hangszerelésű dalaikkal