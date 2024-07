– Évről évre egyre színesebb programkínálatot tudunk biztosítani minden korosztály számára vízen és szárazföldön egyaránt. A Kolompos együttes Jönnek a huszárok címmel ad interaktív népzenei koncertet délelőtt a gyerekeknek. Délben kenyéráldás után Baranyai István prímás hegedűművész és cigányzenekara ad műsort. A Csobolyó Táncegyüttes fellépése után egy különleges produkcióra, az AURORA FolkGlamour divatbemutató előadásra kerül sor. Délután fellép a Budapest Bár és a Pál utcai fiúk csapata, André Rolland légtánc show-t mutat be, de lesz hangfürdő is a Rábcán. Egész nap vízi programok lesznek, kiállítás a hídon, és a HUMDA Road Safety programja. természetesen nem maradhatnak el a gasztronómia elemei, finom enni és innivalók, valamint a gyerekek szórakoztató foglalkozásai – szemezett a programokból az igazgatónő, aki azt is elmondta, hogy este fáklyás felvonulással zárják a programot.

Németh Hajnal Auróra egy különleges műsorral készül a pinnyédi hídpiknikre.

– Mint ahogy látszik, én egy kicsit különlegesebben vagyok öltözködve, mint a hétköznapok embere. Azt próbálom bemutatni, hogy a magyar népviselet trendi, akár a divatházaknál is megállja a helyét és színpadra is való. A pikniken a színpadon magyar népmesék, balladák, legendák fognak életre kelni, például Dely Mári balladája dr. Lanczendorfer Zsuzsanna gyűjtéséből. A mesélőnk is ő lesz és az előadóink pedig győri kötődésű táncművészek. Emellett többek között megjelenik Emese álma, valamint gyimesi archaikus imák is, mert azt gondolom, hogy a gyökereinkhez való kapcsolódás nagyon fontos ebben a mai világban. Minden érzékszervre hatva a magyar népi kultúrát idehozom a jelenbe. Megjelenik benne a népviselet, a népdal, a népzene, a néptánc, a népmesék és legendák. Bízom abban, hogy aki eljön, annak nem csak vizuális élményt tudok adni, hanem érzelmileg megérintő történetet vagy éppen vicces vagy megható storyt, amire emlékezni fogunk évek múlva is. Bízom abban, hogy ezáltal a magyar népi kultúránkat tovább tudjuk vinni a jövőbe, mert ez egy olyan fantasztikus örökségünk, amit nem szabad veszni hagyni – szögezte le a művésznő.