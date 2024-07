– Szabadúszó trénerként dolgoztam, mielőtt a négykarikás vállalathoz érkeztem. A járványidőszak a szabad- úszóknak nem kedvezett, de én nem akartam más területen dolgozni. Szerettem volna továbbra is tréningeket tartani, és ezt olyan helyen csinálni, ahol kiküszöbölhető az egzisztenciális bizonytalanság. Szerencsém volt, mert az Audi Hungaria karrieroldalát böngészve találtam egy álláslehetőséget, ami pont engem tükrözött – emlékezett vissza a kezdetekre Bokor Ágnes.

Visszatérés Győrbe

– A szüleim Győr környékén élnek, így kapva kaptam az alkalmon, hogy visszaköltözzek a fővárosból a vármegyeszékhelyre. Ráadásul a húgom és a férje is a vállalat munkatársai. Megpályáztam a pozíciót és fel is vettek. Mindez másfél éve történt, azóta pedig az AUDI AKADÉMIA csapatát erősítem – emelte ki.

Bokor Ágnes szerint sok mindenben más nagyvállalatnál dolgozni, mint korábban szabadúszó trénerként, azonban a szakmai része nagyon hasonló, hiszen a fő fókusz az emberi kapcsolódásokon és a kommunikáción van.

– A szabadúszó vállalkozásoknak az előnye és hátránya is maga a szabadság, amikor mindent magadnak kell eldönteni. Egy Audi Hungaria méretű cégnél vannak kialakult rendszerek és szabályok, amikhez alkalmazkodni kell, viszont ez sokszor előny, hiszen megadja a kellő biztonságot, amihez tartani tudjuk magunkat – tette hozzá Ágnes, akiről azt is megtudtuk, hogy számos területen kipróbálta magát, nemcsak improvizációs tréningeket tartott, de korábban évekig volt szöveg- és beszédíró is.

Színházi tapasztalatok a munkába átültetve

Az AUDI AKADÉMIA trénerének életét a jó beszédkészsége gyermekkora óta elkíséri, kezdetben színész szeretett volna lenni. Végül német- és kommunikációs tanári diplomát, valamint drámapedagógusi végzettséget szerzett, de az előadó-művészet máig az élete része.

Ágnes szívéből kiirthatatlan az improvizációs színház.

– Kipróbáltam magam a klasszikus színháztól kezdve a drámapedagógiáig mindenben. A mai napig érdekel ez az oldal, a kultúra és az irodalom a mindennapjaim része. Célom, hogy értéket teremtsek és tudást adjak át. A színházi világból, valamint az improvizációs területről sok ötletet és feladatot építek be az audis munkámba. Látom ennek jótékony hatását, a játékos gyakorlatok segítségével sokkal könnyebben és gyorsabban tanulnak a munkatársak, de természetesen ez nem megy a szakmai oldal rovására, hiszen meghatározott tartalommal fut minden képzésünk. A tananyagot át kell adni, erre viszont vannak különböző módszereink. Ugyanakkor egy tréner sem tud kibújni a saját bőréből, így én is a saját személyiségemmel dolgozom – fogalmazott Ágnes.