A közelmúlt legfontosabb beruházásai közé tartozott a 12 férőhelyes bölcsőde építése, amely a fiatal családok számára nyújt fontos támogatást. Emellett megújult a Nyárfa sor burkolata és új parkolóhelyeket is kialakítottak, ami nagyban javította a település közlekedési feltételeit és a parkolási lehetőségeket. Tavaly adták át az Öreg Iskola felújított épületét is, amely ma már kulturális központként szolgál. Ez az intézmény új otthont biztosít a helyi kulturális rendezvényeknek és közösségi programoknak, tovább erősítve Hegykő kulturális életét.

Hegykőn a közelmúlt legfontosabb beruházásai közé tartozott a 12 férőhelyes bölcsőde építése. Emellett megújult a Nyárfa sor burkolata és új parkolóhelyeket is kialakítottak, ami jelentősen javította a település közlekedési feltételeit és a parkolási lehetőségeket. Tavaly adták át az Öreg Iskola felújított épületét is. Az eredményekről Szigethi István polgármesterrel beszélgettünk.

Fotó: Máthé Dainella

– Szerencsére az idei év is bővelkedik fejlesztésekben – kezdte Szigethi István polgármester. Nyáron a Fürdő utcában folyik a zárt csapadékvíz-elvezető csatorna kiépítése, valamint 185 méteres útszakasz burkolatának felújítása. Készül az új, nagyobb játszótér is, amelyhez 12 férőhelyes parkoló tartozik.

185 milliós projekt

Ezenkívül a Szent Mihály utcában 75 méteres járdaszakasz újul meg, és a Petőfi utcában is tervezünk járdafelújítást. Ezek a projektek összesen mintegy 185 millió forintba kerülnek – mondta. – Előkészítés alatt áll a tornacsarnok energetikai korszerűsítése is, amelynek becsült költsége 190 millió forint. További terveink között szerepel a Petőfi–Béke–Iskola utcák kereszteződésében parkolók kialakítása, valamint újabb járda- és útfelújítások, illetve az önkormányzati hivatal épületének felújítása is – sorolta. Nemcsak a fejlesztések, hanem Hegykő közösségi életének fellendítése is kiemelt fontosságú.

Számos egyesület működik a településen, mint például az FSC Hegykő sportegyesület, amely minden korosztályos bajnokságban képviselteti magát, vagy a tűzoltó-egyesület, amely komoly hagyományokkal rendelkezik. 24 órában riasztható és fontos szerepet játszik a közösség biztonságának megőrzésében.

Sokszínű kulturális élet

– A Hegykő Községért Egyesület keretében működő tűzoltózenekar 15 éve színesíti a település kulturális életét, és rendszeresen fellép hazai és nemzetközi fesztiválokon. A Szent Mihály-templom kórusa az egyházi ünnepek alkalmával gyönyörködteti a közönséget, míg a Hegykői Turisztikai Egyesület a település idegenforgalmának fellendítésében játszik fontos szerepet. A Fertő-parti lovasklub pedig lovaglási és sétakocsikázási lehetőséget kínál az érdeklődőknek – tudtuk meg a településvezetőtől.