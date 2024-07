Ismét megtelt győri Dunakapu tér rajongókkal. Nemcsak a téren, hanem a Káptalandombon is feltartott kézzel ünnepelt a tömeg. A Follow The Flow színvonalas koncertjén kicsik és nagyok is együtt szórakozhattak. A populáris számok egy emberként mozgatták meg az összegyűlteket.