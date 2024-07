Az ország minden részéből érkeztek lovasok a hétvégén Farádra. A helyi Rábaközi Lovas Klub szervezésében ugyanis háromnapos fogathajtó versenyt rendeztek a faluban. A legjobbak az országos bajnokság döntőjébe is kvalifikálták magukat. Negyvenegy fogatot neveztek a hajtásra. Ivánkovics Dóra, a szervező egyesület elnöke elmondta: póni és nagyló kategóriában nevezhettek a versenyzők.

– Az országos döntő is a Rábaközben lesz, Árpáson rendezik meg augusztusban. Nagyon örülünk neki, hogy ennyire népszerű lett kiírásunk és Farád ismét felkerült a lovasélet térképére. Úgy látszik, hogy az út, amin elindultunk, hasznos és talán járható is – tette hozzá.

A Varga Team lovascsapat Kunszigetről érkezett Farádra. A kettes pónifogatot a 16 éves Varga Gábor hajtotta, édesapja, Varga Péter volt a segédhajtója. Gábor fiatal kora ellenére komoly eredményeket tud már felmutatni.

– Édesapám évtizedek óta lovazik, én öt évvel ezelőtt kezdtem a hajtást. Édesapám révén szerettem meg ezt a sportágat és minden szabadidőmet a lovak között töltöm. Szeretni való állatok, jól érzem köztük magam –jegyezte meg Varga Gábor.

A fiatalember többek között a magyar válogatott tagjaként csapatversenyben ifjúsági Európa-bajnok bronzérmes és magyar bajnok is volt már.