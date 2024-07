- Izgatottan vártuk a gyerekeket mindkét turnusban, akik meglepően nagy számban más más településről érkeztek, volt köztük győri, győrújbaráti de még komáromi is. Mindkét tábor maga volt a csoda. Minden percét élveztük. A gyerekek nagyon érdeklődők, együttműködők és kíváncsiak voltak. Gönyűn minden adott ahhoz, hogy egy szuper, informatív hetet tölthessenek el a gyerekek. Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen számos helyi civil szervezettel, helyi vállalkozással jó viszonyt ápolunk, így pofon egyszerű volt a programok összeállítása.

Hajós település lévén nem volt kérdés, hogy az egyik napon a Dunát fedezzük fel, ebben partner volt az Erebe Yacht Klub, a hajókázás alkalmával megnézhettük közelebbről a Széchenyi jégtörő hajót, persze csak a csónakból, majd minden gyerkőc nagy örömére hajós kapitánnyá változhattak és vezethették a motorcsónakot.

A dunai felfedezés itt nem ért véget, hiszen a Gönyűi Honismereti Egylet által gondozott és gondosan gyűjtött Hajós múzeumban hajó maketteket, történelmi emlékeket ismerhettek meg és persze bebújhattak a egy hajós kapitány - ha nem is bőrébe - de egyenruhájába mindenképp!

A tábor egy következő napján lovaskocsira pattantunk és Sári néni – mindenki kedvenc, most már nyugdíjas éveit töltő óvónénije – segítségével a gyerekek megismerhettek számos növényt, madarat, bogarat, bátorságpróbaként csalánt simogattak, felfedezték a bekungokat, és kirándulást tettek az Erebe patakban a szúnyog király birodalmában is!

Miután felfedeztük a jelenlegi környezetünket, kirándulást tettünk a Barokk korban is, hiszen a Győri Barocco tánccsoport számos tagja is gönyűi, szerintem nem is kell mondanom, hogy a táborozó lányok mennyire élvezték és milyen ámulattal csodálták a hatalmas ruhákat és fejdíszeket, melyekben a hölgyek megjelentek. A fiúk pedig "paripára" pattantak és már indultak is egy barokk kori királyságba – számolt be Éva arról milyen élményekkel gazdagodtak a gyerekek a két turnusban.