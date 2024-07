– A gyerekek mellett felnőtt egy új művészgeneráció is, így képesek vagyunk évről évre megújulni. Ráadásul mostanra olyan patinás rendezvénnyé nőtte ki magát a Győrkőc, amit a gyerekeknek alkotó magyar művészek krémje is örömmel jegyez fel a naptájába – mondta el Kocsis Rozi fesztivál­igazgató. – Az utóbbi években már állandó látogatószámra készülhetünk, 12–13 ezer gyerekre. A környékbeli családok mellett főleg Budapestről és a Felvidékről, kisebb számban Ausztriából is érkeznek látogatók, nem csak magyar kötődésűek.

– A Vaskakas Bábszínházban szerencsénkre mindenki kreatív, így ötleteknek sosem vagyunk híján. Az aktuális fesztivál alaptémájának kiválasztása után minden helyszín felügyelője maga keres programokat, előadókat a területére. Ezeket átbeszéljük, és én elkezdek egyeztetni a jelöltekkel.

Idén tizenegyből hat színésznek ez lesz az első Győrkőcfesztiválja. Vitányi-Juhász István immár tíz éve a társulat tagja, de még ma is töretlen lelkesedéssel készül a Győrkőcre.

– A június nálunk már a Győrkőc jegyében telik. Az évek alatt színészként számos dologba beletanultunk. Ugyanakkor egyfajta kikapcsolódás is számunkra, kiszakadunk a saját hétköznapjainkból, és közös erővel feldíszítjük a belvárost. Számunkra ez a legjobb csapatépítő, mert a próbák közötti szünetekben kalákában végzett munka alatt egészen máshogy ismerjük meg egymást.