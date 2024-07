A fesztiválon a balatoni és dunántúli régió kisüzemi sörfőzdéi települnek ki: Pécs legkisebb és legnagyobb kézműves főzdéje mellett Győr, Kőszeg, Tapolca, Balatonföldvár és Balatonvilágos is elhozza a legjobb tételeit.

A Déli part legnagyobb kivetítőjén nézhetik végig az EB-döntőt azok, akik a Balaton Beer Weekend-et választják programnak vasárnap estére. Péntektől koncertek, függeszkedő ballon, a legjobb street food-ok és a környék régióinak legjobb sörei várják a látogatókat.

"Izgalmas betekinteni a dunántúli régió söreibe: itt kicsiben leképeződnek a sörvilág nagy trendjei. Minden egyre könnyebben iható és hódít az alkoholmentes. Közben születnek olyan határfeszegető italok is, mint a Helka fekete Kölsche, ami egy nemlétező sörtípus. A gyümölcsös sörök fejlődése sem állt meg, és már meggyes cream ale-t is kóstolhatunk a Steamcrafttól, miközben a hagyományos lágerek és pilsek is egyre több figyelmet kapnak a sörfőzőktől és a fogyasztóktól egyaránt” – mesélt a trendekről és a fesztivál kínálatáról Bart Dániel, a Balaton Beer Weekend házigazdája, aki a 3 napos rendezvény alatt sör standup-ot szervez, kóstolóval egybekötve.

Az italok mellett lesz többféle sörkorcsolya, balkán pljeskavica, smash burger, fish&chips, racklette, bbq és churros is. Továbbá a rendezvényen debütál Zamárdi saját söre is.

További információ a Balaton Beer Weekend Facebook oldalán.