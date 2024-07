A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT), hazánk legrégebbi űrkutatással foglalkozó egyesülete 1994 óta szervezi meg az érdeklődő fiatalok számára nyári Űrtáborát, változó helyszíneken. A nagy sikerrel zajló, egyedülálló programkínálatot nyújtó táborokon résztvevő diákok közül sokan műszaki, illetve természettudományos pályán tanultak tovább, néhányukból pedig azóta már űrkutató szakember lett. Akárhogy is alakul az űrtáborozók későbbi pályafutása, mindannyian életre szóló élményekkel és barátságokkal gazdagodnak.

A leendő űrhajósok - Elkezdődött a tábor a Széchenyi-egyetemen. Fotó: Horváth Márton - Széchenyi István Egyetem

Az idei Űrtábor vendéglátója a Széchenyi István Egyetem. A tábor hosszú idő, 1998 óta először tért vissza a városba.

Az űrtáborban töltött napok során a táborozóink megismerkedhetnek a hazai űrtevékenységgel, és találkozhatnak számos olyan szakemberrel, akik hazai űriparban dolgoznak

– mondta Bacsárdi László, a MANT alelnöke, az űrtábor vezetője.

Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos köszöntötte a diákokat. Fotó: Horváth Márton - Széchenyi István Egyetem

A hivatalos program hétfőn az ünnepélyes megnyitóval kezdődött, ahol Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos és Kovács Kálmán, a MANT elnöke köszöntötte a résztvevőket. A hét programjában számos olyan téma szerepel, amely érdekelheti a világűr kutatásának szerelmeseit. Egyebek mellett szóba kerül az előadásokon a rakéták tervezése, az űrszondák, az építkezés a Holdon és más égitesteken, valamint a kommunikáció az űreszközeinkkel. A tábor résztvevői megismerkedhetnek továbbá a világűrjog alapjaitól kezdve a földi ionoszféra jelenségein át a műholdak kiberbiztonságáig sok olyan kérdéssel, amelyekről korábban nem, vagy nem ilyen mélységben hallhattak.

Mindezekről első kézből, az adott témák legjobb hazai szakértőitől informálódhatnak, akiknek kötetlen beszélgetések során is tehetnek fel kérdéseket.

A szakmai látogatások és interaktív programok mellett csapatfeladatokat is el kell végezniük a gyerekeknek. Fotó: Horváth Márton - Széchenyi István Egyetem

Az Űrtábor hete alatt lesznek szakmai látogatások az egyetemen, esti távcsöves észlelés, illetve kísérleti bemutató és interaktív foglalkozás a Mobilis élményközpontban. Mindeközben a táborlakók maguk is dolgoznak a heti csapatmunkájukon, amelynek eredményéről a tábor vége felé számolnak be egymásnak. A sűrű szakmai program és a játékos vetélkedők mellett természetesen lesz alkalom a vendéglátó várossal való ismerkedésre és a strandolásra is.