A meleg nyári napokon különösen fontos odafigyelni szervezetünk egészségére és a fokozott folyadékbevitelre. A Pannon Víz Zrt. a korábbi évekhez hasonlóan párakapukat helyezett ki a hőségriasztás idejére a megyeszékhelyen a Széchenyi és Dunakapu téren, a Jereváni úton, az Apor iskola mellett a raklapvár napközi tábor ideje alatt, Kapuváron a Fő téren, Csornán pedig a városháza előtt. Folytatódik a nyári meleg, figyeljünk oda egészségünkre.

Fotó: Molcsányi Máté

A vízpárát permetező kapuk alatt azonnali felfrissülést érhetünk el még a legmelegebb napokon is, akár 10-15 fokkal is csökkenthetjük hőérzetünket, felüdíthetjük vele arcunkat, testünket. A meleg nyári napokon fontos odafigyelni a megfelelő folyadékbevitelre is. A társaság pára kapukat, valamint mobil ivó kutakat helyezett ki Győrben a volt megyeháza előtti téren és a Baross Gábor úton a csónakos szobornál, Kapuváron az Esterházy Pál sétányon, valamint Csornán a Mártírok terénél. A párakapukat az ivóvíz hálózatról táplálják, és a hálózati nyomás által üzemelnek folyamatosan reggel 7 óra és este 9 óra között. A kánikulában a szökőkutak gyakran vonzzák a gyermekeket és a fiatalokat a hűsölés és a szórakozás reményében.

Folytatódik a hőség

– Az ezekben való fürdés számos egészségügyi kockázattal jár. Néhány kivételtől eltekintve tilos a szökőkútban való fürdés, a víz minősége, a kórokozók jelenléte és a szökőkutak kialakítása mind veszélyt jelenthetnek. A szökőkút ugyanis nem fürdőhely, hanem látványosság –mondta el lapunknak dr. Schmidt Péter gyerekgyógyász.

A kánikulában a csobogó vagy magasba lövellő szökőkutak is pancsolásra csábítanak, de jobban tesszük, ha nem engedünk a kísértésnek.

Fotó: Molcsányi Máté

Ahogy a szakember mondja: a kánikulában a csobogó vagy magasba lövellő szökőkutak is pancsolásra csábítanak, de jobban tesszük, ha nem engedünk a kísértésnek. Ha igen, akkor csak egy pillanatig hűsöljünk alatta.

Fontos, hogy az emberek tartsák be a higiénés szabályokat, ne használják fürdésre a dekorációs célból létesített szökőkutak vizét, ne hűsítsék vele arcukat, nyakukat sem.

– A köztéri kutakat nem fürdőzésre tervezték: gombás betegségeket, vírusos bőrbetegségeket kaphatunk. A párakapuk alatt is csak pillanatra álljunk meg, vagy haladjunk át, nem érdemes sokáig alatta lenni. A rendelőkben is azt vesszük észre, a hőség és a meleg nem csak az idősebb korosztályt viseli meg, hanem a fiatalabbakat is –tette hozzá a gyermekgyógyász.