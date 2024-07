A sétát tanulnia kell még, főleg, ha más kutyát lát. Nem muszáj kertes ház, bár imád az udvaron is lenni, de lakásban is tökéletesen elvan. Lakásban nem rombol, az egyedüllétet jól viseli. Teljesen szobatiszta, 8–9 órát simán kibír. Túl sok látogatót, idegent nem szeret, bizalmatlan eleinte. Más kutyákkal és cicákkal is szoktatható. Autóban, bokszban ügyesen utazik. Örökbefogadási szerződéssel, elő- és utókontrollal, kinti-benti tartással, házba korlátlan bejárással lehet érte jelentkezni a Soproni Állat- és Természetvédő Egyesületnél, a [email protected]-ra írt bemutatkozó levéllel.