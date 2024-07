A búcsú pillanatai 52 perce

Fergeteges koncertekkel zárult a Győri Rotary Fröccsnapok – fotók

19. alkalommal rendezték meg Győrben a Győri Rotary Fröccsnapokat. Idén is hangulatos rendezvényre készültek a szervezők, és a faházaknál is szépen gyűltek az adományládákban a forintok. Vasárnap is sokan álltak a sorba a legfinomabb italokért, kelendő volt a kis- és nagyfröccs, de a hosszúlépés mellett a házmestert is sokan kértek.

Fotó: Nagy Gábor

A vasárnap is bővelkedett az előadókban. A Színpadra Fel! tehetségkutató tavalyi győztese, a Honey Jeans zenekar koncertjét RockMilady követte a színpadon.

RockMilady koncertje zárta a 19. Győri Rotary Fröccsnapokat Fotók: Nagy Gábor

Estig volt lehetőségük a kilátogatóknak megkóstolni Győr város fröccsét is, melyben a bor és a szóda 3:1 arányban oszlik meg. Az egyedi italhoz pedig egyedi pohár dukált, melynek megvásárlásával a résztvevők a Rotary Klubokat, valamint magát a rendezvényt is támogathatták. A hétvége a jótékonyság jegyében telt, az hogy mennyi bevétel gyűlt össze, még nem derült ki. Erről később beszámolunk. A Színpadra Fel! tehetségkutató tavalyi győztese, a Honey Jeans vasárnap délután állt színpadra.

Fotó: Nagy Gábor A szombati Republic koncert sokakat vonzott a belvárosba, az elálló eső után pillanatok alatt megtelt a Dunakapu tér. Kovács Dénesné barátnőjével sétált a rendezvény helyszínén, itt szólítottuk meg. Mint mondja: az elsődleges cél a Republic koncert volt. – Elsősorban a koncert miatt érkeztünk, de hát ki nem szereti fröccsöt? Szép gesztus a szervezőktől, hogy a Rotary Fröccsnapok bevétele nemes célokat szolgál. Mi is megkóstoltuk a különböző faházak kedvenceit. A Republic is nagy kedvencünk, nyugdíjasok vagyunk már, így örömmel jöttünk ki a rendezvényre – fogalmazott portálunknak Kovács Dénesné. Lendvai Zoltán és felesége a Győr közeli Écsről érkeztek a Dunakapu térre. – Nagyon szeretjük a fröccsnapokat, többször voltunk már itt az utóbbi években. Jók a programok, finomak a borok. Amikor eljövünk, kihasználjuk az alkalmat és egy jó szórakozásra és megnézzük a koncertet is. Nagyon finom olaszrizlinget ittunk, kicsit savanykásabb, és fröccsnek egyszerűen tökéletes. A régebbi dalok mindig megdobbantják a szívünket, így kihagyhatatlan volt számunkra a Republic koncert – mesélte a Kisalföldnek Lendvai Zoltán. Azt ugyan pontosan nem tudni mennyi ember vett részt a Republic koncertjén, de egyesek szerint közel tizenötezren látogattak ki a rendezvényre.

