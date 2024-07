Először is fejtsük meg a mozaik szó jelentését, mi is az a SUP (ejtése szap). A Stand Up Paddle rövidítése, amit állva-evezésnek is mondhatnánk, de ezt szinte senki sem használja. Egy olyan sport, amit bárki, korra és nemre való tekintet nélkül kipróbálhat, és örömét lelheti benne. Egy SUP rengeteg dologra használható. A vízi túrázástól, a kardio edzésen át a jógáig mindenre, sőt, akár még horgászathoz is kitűnő. Az ember a “vízen járva” fedezheti fel a világot, gyönyörködhet a természetben, figyelheti a vad-, és élővilágot anélkül, hogy megzavarná azt, vagy kárt tenne benne. Hazánkban a SUP-olás szinte bármilyen vízfelületen űzhető, kivéve a Duna fővárosi szakasza, ahová csak külön engedély birtokában lehet ilyen eszközzel behajtani. Ma már nem nem csak a hagyományos, merev falú SUP-deszkát használják, a felfújható változatot valószínűleg könnyebb szállíthatóságának köszönhetően részesítik előnyben.

A SUP-on messze juthatunk. Fotó: Molcsányi Máté

Csonka Ali, a Trek Direction Outdoor kft túravezetője és oktatója a Mosoni-Duna partján lakik, gyerekkorától evezett, majd pár éve átváltott a supozásra. Jó ismerője a vízi-és élővilágnak. Győrben az Aranypart II-n oktat és vezet túrákat. Mint mondja, a supozást egy barátja hozta hazánkba mintegy 12 évvel ezelőtt, de Győrbe csak 4-5 éve űzik. Miért lett népszerű ez a sport?

– Nagyon nagy szabadságélményt nyújt. Lehet használni napozásra, de sokkal stabilabb, mint egy matrac. Az evezéssel lehet haladni, rövidebb-hosszabb túrákat megtenni. Itt Győrben rengeteg lehetőség van rá a sok víz miatt. A biztonság miatt célszerű mentőmellényt viselni ott is, ahol nem kötelező. Bárki rosszul lehet, bele eshet a vízbe. A víz felszíne alatt nem látható akadályokba ütközhetünk, ami szintén balesethez vezethet, de akár a deszka is kilyukadhat, ha megsérti egy víz alatti kő vagy fadarab. Ilyenkor a mentőmellény életmentő lehet – mondta nyomatékosan a szakember, aki arról is beszélt, mire van szükségünk a supozáshoz.

– A vízen a SUP folyamatosan mozog, ezért az egyik legfontosabb a jó egyensúlyérzék, de állóképességre is szükség van. Ez egy olyan sport, ami az összes izmot megmozgatja. Az állóképességre a túrákhoz van szükség, hiszen gyakran több órát is s vízen töltünk. Aki vízre száll, annak pedig tisztában kell lennie alapszinten a vízi közlekedés szabályaival is. Az úszástudás ajánlott ehhez a sportághoz, de ha valaki nem tud úszni és szeretné kipróbálni, mentőmellény feltétlenül ajánlott. Az új szabály szerint vagy egy bokapánt vagy egy mentőmellény viselése kötelező, amit a vízi rendészek ellenőrizhetnek is. Aki nem tud úszni, azon a biztonság kedvéért feltétlenül legyen mindkettő –ajánlotta Ali, aki arról is beszélt, hogy ebben a hőségben nagyon fontos, hogy legyen nálunk naptej és be is legyünk kenve. Fontos a sapka vagy más fejfedő, termoszban minimum 1-2 liter hideg folyadék. A vízen más a hőérzet, észre sem veszik az emberek, hogy szomjasak, de ebből baleset is lehet. Leégés, ájulás, vízbe esés, ezért ajánlott társaságban vízre szállni. Ajánlott a felsőtestet fedő UV sugárzás ellen védő póló. Jó időben lehet mezítláb supozni, de hűvös időben célszerű a neoprémes cipő.