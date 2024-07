A farkas megjelenése Magyarországon is egyre gyakoribb.

- A farkasok, medvék megjelenését, abból a szempontból is érdemes vizsgálni, hogy milyen hosszabb távú lehetősége lehet a fajnak és milyen következményekkel jár térhódításuk. Magyarország sűrűn lakott, közúthálózattal szétszabdalt terület. Amerika ikonikus nemzeti parkja híres a farkasokról, területe kétszer nagyobb mint Győr-Moson-Sopron Vármegye és ott semmiféle vadászat, állattenyésztés nincs. Kérdés, hogy Magyarország mely részein, hány példány a fenntartható állomány? Mit teszünk az állattartással, a vadgazdálkodással ezeken a területeken, ki kártalanítja a gazdálkodókat? Hogyan szabályozzuk a növekvő populációt? Erre jelenleg Magyarországon nincs, általam ismert, kidolgozott hosszútávú terv - tette fel a gyakorlatias kérdéseket Orbán Henrik.

Egyre gyakoribb a megjelenése

A kamarai titkár hozzátette, a farkas megjelenése hazánkban is egyre gyakoribb, ez a szomszéd országok növekvő populációival van összefüggésben, de a tenyésztett egyedek megjelenése sem kizárt. Ilyen volt például a tavaly áprilisban Hidasnémetinél lelőtt jeladós svájci farkas. A betelepülő egyed, ha párt talál, tovább szaporodik, egyre több területen lesz megtalálható, így van ez az Északi-középhelységben is. Egyre több táplálékra van szükségük, ezért a számukra elérhető vad és háziállatokat megölik, illetve elriasztják. Az esetleges embertámadás, közúti baleset okozása a menekülő vad által, előfordulhat, ez a faj megjelenésével együtt jár. Magyarországon már stabil állománya van a farkasnak az Északi-középhegységben, a Bükkben, ami számos falka vadászterülete. Bevándorlása Szlovákia és Ausztria irányából is egyre gyakoribb, legutóbb, idén tavasszal Ácson fotóztak egy példányt.

Európai kitekintés

- A farkas már egyáltalán nem ritka Európában, állománya erősen növekszik. Problémát okoz Németországban, Ausztriában. A farkas vadászható faj többek között Romániában, Bulgáriában és Szerbiában, sok helyen még mindig védett, de állományszabályozás is történik egyre több helyen, ilyen Finnország, Svédország és Norvégia. Norvégiában 2022-ben csupán három szaporodóképes pár fenntarthatóságát jelölték ki célul, mert jelentősen veszélyeztette az állattartást is. Szlovákiában 2021-ig vadászható volt, jelenleg újra napirenden van az állomány szabályozása. Több ország először kedvezően fogadta az állomány növekedését, de később jöttek a konfliktusok és a problémák, több esetben a szakmai kérdések politikai fennhangot kaptak. Korábbi időszakokban a század elején még nem volt ritka a farkastámadás, de gondoljunk csak bele az olaszországi medvetelepítés hatásaiba, a medve támadásokra, a halálesetre és a közelben élőkre gyakorolt hatásaira - adott áttekintést a farkasállományok európai helyzetéről a szakember.