15 éve – A szolid elbocsátást tanulták a vállalkozók

Alkalmazottaik kíméletes elküldéséhez és a „B” verziók, a tartalék tervek kialakításához kértek tanácsokat azok a kisvállalkozások, amelyeknek a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (KVA) szervezett tréninget nemrég a kríziskezelésről.

A gazdasági tárcától nyert támogatást pályázati úton az alapítvány, így a már négy csoportnak megszervezett tréningen ingyenesen vehettek részt a kis- és középvállalkozások vezetői, munkatársai Lipóton. A képzés témái alkalmazkodtak igényeikhez, s a résztvevőket a válság miatt elsősorban az érdekelte, hogyan érdemes vezetői módszereiken változtatni és milyen pályázati lehetőségeket használhatnak ki. – Kívülről nehéz benézniük a saját ablakukon a vállalkozásoknak, ebben segítették egymást is a továbbképzésen –mondta a tréning vezetője, Schneider Tamás. Szerinte a mindennapi megszokott munkaritmus közepette előfordul, hogy nem veszik észre, a változásokhoz kell igazítaniuk terveiket, pedig kulcskérdés, hogy azokra időben reagálnak-e, csak akkor, amikor már stagnál a forgalmuk vagy amikor csökken annak emelkedése. Ha időben kezdenek helyzetelemzésbe, még jókor alakíthatnak ki tartalék tervet.

– A munkatársakkal való bánásmódhoz kaptam tanácsokat. Nem mintha eddig ezzel különösebb gondom lett volna vezetőként, de a válság megnövelte a stresszhelyzetek számát és sajnos elbocsátásokra is szükség volt –mondta el Bosnyák Attila.

Azt is hasznosnak tartotta, hogy a tárgyalástechnikát gyakorolták. Hiszen ha megrendeléseik számának növekedésében nem is bíznak, a meglévők megtartásával foglalkozniuk kell. A Borsodi Műhelyt képviselő Pongrácz Gábor és Németh Ferenc elmondta: új piacok felkutatására szükség lehet, új ötletek megvalósítására is és ehhez forrást nyújthatnak a pályázati lehetőségek, a mikrohitel.

20 éve – Gyúrni bármi áron?

Napjainkban egyre többen fordítanak figyelmet testük jó kondícióban tartására, és ehhez igen gyakran a testépítést választják. A kontroll nélküli „gyúrás” és a hozzá felhasznált doppingszerek azonban súlyos egészségügyi kockázatot jelentenek. Sőt, sajátos „mellékhatásként” megjelent a testépítés-függőség is.