Az Agyagosszergényi Kiss István Néptáncegyüttes egy fiataloknak szóló európai uniós pályázat keretében mintegy 7200 eurós támogatást nyert. A forrásból, melynek célja a szülőfalutudat erősítése, az utánpótláscsoportok működését finanszírozzák. Az egész éven átívelő programsorozatban közel harminc gyermek vesz részt: a hagyományokra és a helyi értékekre alapozva építik a közösséget.

Közel harminc gyermek vett részt a hagyományok köré épülő programokon.

Fotó: Hidegh András

A kifejezetten fiataloknak szóló pályázattal az Agyagosszergényi Kiss István Néptáncegyüttes – amely tavaly ünnepelte ötéves fennállását – mintegy 7200 eurós támogatást nyert el. Ezzel a hagyományokra építve egész éves programsorozatot sikerült megvalósítaniuk. A projektből eltelt több mint fél évről Czobor László művészeti vezető számolt be, de az elkövetkezendő eseményekről is beszélt.

– A pályázatra öt főből álló csapattal jelentkezhettünk, akik a „projektgazdák” lettek, a támogatás célja a szülőfalu­tudat erősítése. A forrásból az utánpótláscsoportok működését finanszírozzuk, amelyet tavaly szeptemberben hoztunk létre. Közel harminc gyermekről van szó, akiknek hagyományok köré épülő programokat tartunk. Közösségteremtő hatása van a kezdeményezésünknek, hiszen amellett, hogy a gyermekek a néptánc- és egyéb foglalkozásainkon részt vesznek, a szülőket, nagyszülőket és barátokat is be tudjuk vonni a programokba Németh László együttesvezető kollégámmal – mondta el Czobor László.

– Olyan nagyobb ünnepeke készültünk, mint a farsang, a húsvét vagy a pünkösd, melyek során ápoltuk a hagyományainkat, és felidéztünk olyan elfeledett helyi népszokásokat is, mint a balázsjárás. Tavasszal a lányokat érintő pünkösdi­királyné-járást is gyakoroltuk – avatott be a művészeti vezető.

Hozzátette, mindemellett voltak projektnapjaik is, amikor például Fertőszéplakon múzeumpedagógiai foglalkozásokon vettek részt a tájházakban, de még a nyáron a Felvidékre is elutaznak. A projektzárót Budapesten tartják, ahol többek között a Műpába és a Néprajzi Múzeumba látogatnak el.

A projekt részeként jött létre a Nyári Kavalkád című rendezvény is, amit ötödik alkalommal rendeztek meg a településen.

Czobor László a programról elmondta: