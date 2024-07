A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság felhívja a lakosság és az országban tartózkodók figyelmét, hogy a tartósan fennálló meleg megviseli a szervezetet, ezért fokozottan figyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra, kerüljük a megerőltető fizikai munkát, és pihenjünk többet. Érkezik a kánikula – figyeljünk oda egészségünkre.

Fotó: MW-archívum

A szabadtéren dolgozók, illetve a szabadtéri rendezvényeken szórakozók bő, szellőző ruházattal és naptejjel védjék bőrüket a leégés ellen, a napszúrás elkerülése érdekében viseljenek napellenzős sapkát vagy kalapot. A szabadban végzett intenzív fizikai tevékenység, például munkavégzés vagy hosszantartó sportolás hőgutát okozhat. Ebben az állapotban a magas testhőmérséklet (40,5ºC fölött) károsíthatja a sejteket és a hőszabályozó központot. Megfelelő kezelés hiányában akár életveszélyes állapot is kialakulhat. Ezt a jelenséget jellemzően fiatal felnőtteken lehet észlelni, akik a rossz közérzet ellenére tovább edzenek.

Érkezik a kánikula – figyeljünk oda egészségünkre

A kánikulában futni, kerékpározni kizárólag a reggeli vagy az esti órákban ajánlott. Aki mégis a biciklitúra vagy egyéb aktív pihenési forma mellett dönt a hőségriasztás ideje alatt, gyakrabban tartson pihenőt, álljon meg a közterületi nyomós kutaknál, hűtse csuklóját, tarkóját, vizezze be pólóját. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyet bárki igénybe vehet. Akik a szabadságukat vízparton töltik, a déli órákban kerüljék a napozást, hűtsék le magukat, mielőtt a vízbe mennének, illetve semmiképpen ne ugorjanak felhevült testtel a vízbe.

A hőségriasztás ideje alatt, gyakrabban tartson pihenőt, álljunk meg a közterületi nyomós kutaknál, párakapuknál.

Fotó: Csapó Balázs

Az autóval közlekedőket is fokozott óvatosságra intjük, rájuk is kedvezőtlen hatással lehet a nagy meleg. A gyermekeket, háziállatokat egy percre se hagyják a parkoló autóban! Még egy félárnyékban parkoló, leengedett ablakú jármű utastere is életveszélyesen felmelegedhet, akár 70 Celsius-fok fölé is emelkedhet az autó belső hőmérséklete. Ha napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot látnak, azonnal hívják a 112-es segélyhívószámot!