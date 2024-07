A Soproni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya július harmadik hetében a helyi polgárőrség bevonásával együtt csatlakozott a „Bringa Mustra” elnevezésű baleset-megelőzési kampányhoz. A soproni közlekedők a Deák téren találkozhattak a rendőrökkel és polgárőrökkel, akik közel 50 kerékpárosnak adtak felvilágosítást a kétkerekűek kötelező felszereléseiről, valamint a helyes közlekedési szabályokról. Az érdeklődők láthatósági ajándékokat is kaptak, de akadt olyan biciklis is, akinek járgányára a hiányzó küllőprizmát is felszerelték.