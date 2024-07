Banánfa Écsen, egy győri panelház tövében vagy éppen Mosonmagyaróváron. Az ég- hajlatváltozás hatásaként a növényzet is megváltozhat? – A banánfa azért népszerű, mert nagyon szép – mondta érdeklődésünkre az écsi Nagy Marietta, majd rögvest hozzátette: főleg, ha a szél nem szaggatja be a leveleket, amely könnyen megtörténik, ha hosszabbak, mint egy méter. – A mi kertünkben dédelgetett fajta kint telel, ám a gyökerét érdemes védeni, mert rizómái vannak, abból hajt, hasonlóan a nádhoz. A tavalyi tél túl meleg volt, nem állt le a nedvkeringés benne, meg is szenvedte. Jelenleg kettő van nálunk, az egyik le van maradva, árnyéka a tavalyi állapotának.

Tanultunk az esetből, idén nem takarjuk be nagyon, majd figyeljük az időjárás-jelentést

– fűzte hozzá Nagy Marietta.

Mandarin terem nála

A pannonhalmi Varga Szaniszló nagy kedvelője a mediterrán tájakra való növényeknek. Amatőrként tanult erről az internetről és kertészektől, ezen ismeretek párosultak az édesapjától örökölt növényszeretetével. Tizenkilenc éve még ő is smaragdtujákat ültetett, de rá kellett jönnie, hogy a hazai éghajlat nem a legmegfelelőbb nekik. Egy ismerőse fertőzte meg a mediterrán növények szeretetével.

Nagy Marietta Écsen nevel banánfát, tavaly hatalmasra nőtt a növény. Fotó: Nagy Marietta

– Idén terem először nálam a mandarin, és kiültetése után az olajfa is – nyilatkozta a Kisalföldnek Varga Szaniszló. – A magyarországi klíma bőven lehetővé teszi jó néhány mediterrán növény itthoni nevelését akár dézsában, akár kiültetve. A megfelelő gondoskodás viszont elengedhetetlen: ügyelni kell arra, hogy mikor tesszük fel vagy vesszük le a téli takarást, főleg a plusz húszfokos februárban, amit olykor mínusz öt fokot hozó március és április követ. A nagy hőmérsékleti kontraszt a mediterrán növények halála, a legtöbbje nem tolerálja. Nagyon figyelni kell arra, hogy melyik fajtát ültetjük ki és melyik mehet télire a pincébe, télikertbe, tárolóba.

Téli takarás nélkül

A pannonhalmi hobbikertész hangsúlyozta, hogy vannak olyan pálmák, például a Trachycarpus fortunei, azaz a kínai kenderpálma, ami kevés gondozással, téli takarás nélkül is jól érzi magát Magyarországon. Vannak olyanok, melyek érzékenyebbek a hideg téli szelekre, csapadékra, ezeket takarni, fűteni, szellőztetni kell fajtától függően. Az egyik legelterjedtebb a télálló japán banánfa, a Musa basjoo, amely minden tavasszal elölről kezdi a növekedést. A száraz szalmával körbevett, fóliával védett, egy méter magasan levágott tövek nyáron a 4–5 méteres magasságot is elérhetik, 1,7 méter hosszú levelekkel a kert, udvar ékszereként. – A lényeg a megfelelő gondozás: ahol én lakom, a talaj tökéletesen alkalmatlan lenne a délen honos növények számára. Ám az agyagos földet helyettesítettem humuszos, értékes termőtalajjal. A tápoldatozás rejtelmeibe is hamar bele lehet tanulni. Még egy jó tanács: öntözéshez kizárólag esővizet érdemes használni – tette hozzá Varga Szaniszló.