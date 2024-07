Alexy György régi győri család leszármazottja. Jelenleg a győri vásárcsarnokban gombaszakértő, korábban a Gerbeaud híres budapesti cukrászdában dolgozott, séfhelyettesként, jelenleg Rédén él, kertjének különleges terményeit árusítja: most elmesélte nekünk az oroszkrémtorta eredetét.

- Makacsul tartja magát legenda, miszerint az oroszkrémtortának köze van az orosz nemzethez, holott ez nem igaz: ezt az édességet Oroszy Sándor, Győrből elszármazott cukrászmester sütötte, aki nagyapám győri kereskedésének a beszállítója volt. Az oroszkrémtorta eredete illetve a feltaláló kötődik Győrhöz, erről nemrégiben találtam meg egy fejléces papírt, 1918. december 30-as dátummal

- fejtette ki lapunknak Alexy György.

Alexy Gézának fűszer- csemege- ásványvíz kereskedése volt Győrben a XX. század elején. A levélpapír alapján tudjuk, hogy Oroszy a torta megalkotáskor már Pécsen működött, majd később Budapestre tette át a székhelyét. Oroszy Sándor a századfordulón élt. Nagyapámnak a Kazinczy utcában, a 17-es szám alatt működött az üzlete. Ott ma is áll egy sárga színű ház, rajta a felirat most is megvan: AG. A házat dédapám építette valamikor, a II. világháború kezdetéig fűszer-, csemege- és ásványvíz kereskedésként működött. Az Alexy-családnak több ingatlanja is volt a belvárosban, így a mostani Bergmann-ház és az azzal szemben lévő, de a Baross utcában is volt többek között.

Az oroszkrémtorta eredete

Vértesi Tamás, a Régi Győr Facebook-oldal szerkesztője érdeklődésünkre mindehhez hozzáfűzte, hogy Oroszy Frigyes 1863-tól kávéházat működtett Győrött a Bécsi kapu téren. 1873-ban adta át Auer Jánosnak. Fia, Oroszy Sándor 1861-ben született, a család 1875 környékén költözhetett el Győrből. A tortatörténelem szerint Sándor már nem Győrben élt híres műve feltalálásakor. Oroszy nagyon kreatív ember volt, több sütemény is a nevéhez fűződött. A köztudatban az általa készített torta már oroszkrémtortaként került be, a feltaláló cukrász nevéről elhagyva az y-t. Az alaprecepthez hasonló, főzött krémmel kent, habos, piskóta alapú torták már a 17 század óta hódítottak Európában. Oroszy Sándor feltételezhetően először 1930 körül készítette el a krémes desszertet. Az édesség receptje akár tájegységenként, településként eltérő lehet az alapját adó piskótalapok száma, a krém ízesítése, sőt, a kandírozott gyümölcsök is tetszés szerint variálhatók. Alexy György ehhez még azt tette hozzá, hogy a legtöbben nem a hagyományos recept alapján készítik az oroszkrém-tortát, ugyanis Sand felvert tésztából kellene készíteni, gőzölt felvert masszából, rumos sziruppal belocsolva. Piskóta, tojás, kandírozott gyümölcs is kell bele, narancslé becukrozva és kockára vágva, ezt töltik bele a tésztába.