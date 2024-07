A négy település „öreg” focistái nem hagyják kihűlni a barátságokat, évről évre összegyűlnek.

Évtizedes barátság fűzi össze négy dél-rábaközi község egykori futballistáit. Nagy csaták, emlékezetes mérkőzések, csodás gólok szerepelnek a közös élmények között. A kapcsolatot nem is hagyják kihűlni és Öreg-öregfiúk Találkozója néven minden évben összejövetelt tartanak Szany, Szil, Vág és Rábaszentandrás sportkörei. Minden évben máshol jönnek össze, ezúttal Szany adott otthont a talán országszerte is ritka eseménynek. A szanyi Tóth Imre volt annak idején az ötletgazda, és manapság is kiveszi részét a szervezésből.

– A mottónk évtizedek óta sem változott meg: Egy életen át sportbarátok a rábaszent­andrási, szili, vági és szanyi öregfiúk. Annyi szép emlék köt össze bennünket, hogy mindenki nagyon várja, hogy ismét együtt lehessünk. Az idei volt már a tizenötödik találkozónk, és igyekeztünk emlékezetessé tenni. Nálunk nincs korhatár, a szombati rendezvényen például 83 éves barátunk is velünk ünnepelt. A négy falun kívül Bábolnáról, Csornáról, Győrből, Rábasebesről és Egyházaskeszőről is jöttek a sporttársaink.

Valamennyi község sportvezetői támogatnak bennünket, és úgy érezzük, ezzel a megbecsülésüket fejezik ki. Természetesen focimeccset is rendezünk, de figyelemmel vagyunk az idő múlására, ezért kétszer húsz perces a találkozó. Ebben az évben a Szil–Rábaszentandrás közös csapat győzött a Szany–Vág ellen – foglalta össze a kezdeményezés lényegét Tóth Imre. A találkozót a focipálya után a fehér asztalnál folytatták az öreg-öregfiúk. Leginkább persze a közös emlékeket elevenítették fel, hiszen van belőlük bőven. A baráti összejövetelt a sportegyesületeken kívül magánszemélyek és vállalkozások támogatták.

