Idén rekordszámú, 490 oktatási intézmény szerezte meg az Állatbarát címet. Ezúttal másodszorra középiskolák is indulhattak a pályázaton.

A lezárult tanévben végzett állatvédelmi oktatást és annak eredményeit bemutató pályázatok alapján most a mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium bizonyult a legeredményesebbnek

így amellett, hogy újabb egy évre meghosszabbítva viselheti a gimnázium az Állatbarát Középiskola címet, az ország legeredményesebb középfokú oktatási intézményeként az Év Állatvédő Középiskolája címet is elnyerte.

A díjátadót Budapesten tartották, az Állatorvostudományi Egyetemen, ahol prof. dr. Sótonyi Péter rektor, dr. Vetter Szilvia, az állatvédelmi központ vezetője, dr. Koska Hedvig főszerkesztő és Gregor Bernadett színművésznő adták át a kitüntetéseket.

Az ünnepségen a Kossuth Lajos Gimnáziumot Liziczai Márk biológiatanár képviselte, aki az iskolai állattartással foglalkozó kerekasztal-beszélgetés egyik meghívott előadója is volt.

Az állatvédelmi nevelés elősegítheti az emberek közötti erőszak visszaszorítását is. A mosonmagyaróvári gimnázium kiemelt figyelmet fordít a környezeti nevelésre, amiben hangsúlyos az állatvédelem-pedagógia szerepe is. Ez sokrétű terület, hiszen egyszerre szól az állatok védelméről, de a fajok és a biodiverzitás megóvásáról is.

– Pedagógiai módszerekkel jól érzékenyíthetők a gyerekek mind az egyes állatok, mind a fajok védelmére, ami akár természetmegőrzési, akár embervédelmi, bántalmazásmegelőzési szempontból is fontos, hisz kutatások bizonyítják, hogy az emberek ellen elkövetett bűncselekményeket gyakran előzi meg fiatal korban állatok bántalmazása. Így az állatvédelmi nevelés elősegítheti az emberek közötti erőszak visszaszorítását is, s ezenfelül is sok hasznos vonulata van a témának: felelősségvállalásra, felelős állattartásra nevel, rengeteg ismerettel gyarapodnak a tanulók különböző tantárgyak köréből, de terápiás célt, stresszkezelést is szolgál – hangsúlyozta Liziczai Márk.

Hozzátette: az iskola jelenleg a legnagyobb hazai közoktatásbeli zoopedagógiai célú állatgyűjteménnyel rendelkezik. Programjuk túlmutat az intézmény falain: azon túl, hogy saját diákjaik közül 115-en vettek részt állatgondozó szakkörön, a régió más oktatási intézményei­nek is nyújtanak lehetőséget, hogy állatasszisztált zoopedagógiai foglalkozásokon vehessenek részt. Több mint tíz éve töretlen a súlyosan veszélyeztetett magashegyi fogaspontyok megóvására indított KLG Goodeid Projekt munkája, de az iskola körüli zöldterületek fejlesztését is megkezdték, például egy Állatbarát Liget létesítésével.