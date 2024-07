Sopronkövesden 2018 óta közösségi programokkal, sétával hívják fel a figyelmet az anyatejes táplálás fontosságára, amire idén augusztus 1-jén, csütörtökön 9.30-tól 12 óráig kerül sor. A gyülekező idén is a Liliom és Hársfa utca sarkán lévő játszótéren lesz. A hagyományos séta célja, hogy hangsúlyozzák az anyatejes táplálás fontosságát, valamint elmondják az anyukáknak, ha az elején még kicsit nehezebben is megy a táplálás, ne nyúljanak azonnal tápszerért. A séta egyik különlegessége, hogy a résztvevők fehér ruhában teszik meg a kilométereket, ezzel is szimbolizálva küldetésüket.