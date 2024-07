A Fertő-parti településeken is küzdenek a szúnyogokkal, egy kisebb eső is elég, hogy még több legyen a vérszívó, nehéz helyzetbe hozva a nyaralókat és a településeken élőket. Tömördy Kristóf, Hidegség alpolgármestere lapunk kérdésére elmondta, hogy rengeteg a szúnyog náluk is, de jelenleg az évi előírt szúnyoggyérítéssel próbálnak védekezni ellenük, legutóbb épp két hete volt földi irtás a faluban. – Sajnos a földi gyérítés csak arra megoldás, hogy az utcán végigmenjen az autó, az út szélén található fákat és bokrokat lefújja, azonban a kertekben lévő növényzetet már nem éri el, ott ez már nem használ. Véleményem szerint a légi permetezés sokkal hatékonyabb lenne, de erre most nincs lehetőségünk – mondta.

A július második hete óta tartó kánikulában a levegőből történő gyérítés nem hatásos. A nagy melegben a szúnyogok aktivitása a napnyugta utáni időszakra tolódik, amikor a repülésbiztonsági szabályok miatt már nem lehet légi gyérítést végezni. Ezért autóról földi kémiai gyérítés történik, a múlt héten 55, ezen a héten pedig a vármegye 62 településén.