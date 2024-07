Emi néni 1973-ban férjével Győrben, a Fehérvári úton vett házat, ahol saját fodrászüzlete is lett. 64 éves koráig aktívan dolgozott, utána a lánya üzletében segített be. Régen még nem időpontra érkeztek a vendégek. Volt, hogy nyitáskor 10-12 ember ott állt már az ajtóban. Egy fél napos program is lehetett a frizura készítés. Várakozás közben az asszonyok megbeszélték ügyes-bajos dolgaikat, recepteket cseréltek egymással, megtanultak egymástól sütni-főzni. Akkor még beszélgettek egymással a várakozás közben, nem volt telefon, amit nyomogattak volna, legfeljebb újságokat olvastak. Másokat kipletykálni nem lehetett, de saját életükről sok mindent megosztottak egymással. Évekig jártak ugyanahhoz a fodrászhoz, bizalmi kapcsolat volt.

Amikor Emi néni bekapcsolódott a Győri Ipartestület munkájába. Több, mint 130 fodrász volt akkor a szakmai osztályban. A Hungária étteremben, a Rába Hotelben tartottak bemutatókat a szabók, a modellek frizurájának elkészítésében oroszlán részt vállalt Emi néni is. Az évek során volt vagy 20 tanulója is.

A 80 éves Darázsdi Vilmosné Emi néni leányával, Évával.

Fotó: Molcsányi Máté

– Miben változott a fodrász mesterség? – tettük fel a kérdést a három dinasztia tapasztalatával bíró Évának. – Nagyon sokat. Szinte minden megváltozott. Folyamatosan kell képezni magunkat. Változtak a vágási technikák, az anyagok, a divat. Régebben voltak hétfőnként a szabadnapon Így csinálom én című bemutatók, amikor egy-egy fodrász bemutatta, hogyan készít el egy-egy frizurát. Egymástól is tanultunk. A Győri Ipartestület is rendszeresen szervez képzéseket, de érdemes elmenni máshova is szakmai képzésre. A személyes bemutatókon kérdezni lehet a szakembertől, sokkal alaposabban el lehet sajátítani a technikákat, mint egy online bemutatón. Az is megváltozott a szakmában, hogy ma már időpontra jelentkeznek be az emberek. Én még az egész nyitvatartási időben bent vagyok az üzletbe, így ha valaki bejön, megtalál, de ez már egyre kevésbé jellemző.