A csornai evangélikus gyülekezet hívei az 1930 júniusában felszentelt templomért adtak hálát az ünnepi áhítaton. A gyülekezeti tagokon kívül kedves vendégek is érkeztek a rendezvényre: a templom tervezőjének és építőjének leszármazottai, akik nagyapjuk és édesapjuk, idősebb és ifjabb Klemens Antal tiszteletére egy emléktáblát adtak át a gyülekezetnek. A táblát a templom falán helyezik majd el. A hívek a közösségért évtizedeken át dolgozó presbitereket is köszöntötték.

Tóth Attila, a csornai evangélikus egyházközség felügyelője elmondta: Szabó Józsefné, Juhász Lőrincné, Balázs Zoltán és Nagy László hosszú időn keresztül szolgálták a gyülekezetet. Tisztségükről leköszöntek, de lelkiismeretes és áldozatos munkájuk elismeréseként a tiszteletbeli presbiteri címet kapták meg.

Tóth Attila (jobbra) vette át az emléktáblát a templomépítők leszármazottaitól, Hitzingerné Klemens Lillától és Klemens Antaltól. A templom falára kerül a tábla.

Fotó: Tóth Attila

Tóth Attila beszámolt a gyülekezet által a közelmúltban megvalósított fejlesztésekről is, első ütemben a gyülekezeti terem készült el.

– Kívül-belül sikerült megújítani a termet, közel tizenötmillió forintot költöttünk erre a célra. Felújítottuk a termet, a konyhát és a vizesblokkot. Az energetikai korszerűsítéshez a magyar evangélikus egyház kilenc és fél millió forinttal járult hozzá, a csornai önkormányzat pedig félmillióval. Adakoztak a hívek is, így sikerült megvalósítani az elképzeléseket – fogalmazott. A tervek között megemlítette, hogy készülnek a templom teljes felújítására is, illetve szeretnék megoldani az épületnél a vízelvezetést.

– Tudjuk, hogy egy lépésben minden munkára kicsi az esély, ezért több ütemben gondolkodunk. Erről is tárgyaltunk az egyházzal, és bízunk benne, hogy ismét számíthatunk a támogatásra. Első körben talán a vízelvezetést oldjuk meg, és a külső homlokzat felújítását.

A csornai aktív és lelkes gyülekezet, vezetői mindent megtesznek azért, hogy igazi közösséggé formálják. Tóth Attila megjegyezte: szeretnének minden hívet visszahívni maguk közé. „Ezt a célt szolgálja a gyülekezeti terem korszerűsítése, illetve olyan programok, melyekkel a családokat is meg tudjuk szólítani. Tervezünk egy tanévnyitó istentiszteletet kézműveskedéssel, illetve szó van őszi beszélgetős est megszervezéséről is. Utóbbival kapcsolatban a környékbeli gyülekezetekkel is szeretnénk együttműködni” – tette hozzá Tóth Attila.