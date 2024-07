– Laci Győrben lakott, itt kezdett el a kétezres években tangót oktatni – mondta el Hegyi Maya. – Nagyon sokan, akik most velünk vannak, már akkor is hozzá jártak. Két éve kezdtünk újra tanfolyamot tartani itt, akkor a régiek közül sokan visszajöttek, de érkeztek újak is. Pestről járunk kéthetente szombatonként, akkor workshopok vannak, illetve Milonga, ami egy tangótáncest. Ritka, hogy vidéken így együtt tud maradni ilyen társaság. 40–50 táncos jár most Győr-Moson-Sopronból, de Hévízről, Hegyeshalomból és Pozsonyból is jönnek.

A Budai Tango Club művészeti vezetője hozzátette: nehéz tangót tanulni kéthetenkénti találkozókkal, ezért azt tervezik, hogy szeptembertől hetente tartanak kezdő tanfolyamot, amit két kihelyezett oktató tartana.

– Tábort tavaly csináltunk újra, pár év kihagyás után. Az első még 2006-ban volt a Rába Hotelben, most az El Pasóban tartottuk.

Húsz évvel ezelőtt hatalmas táborokban gyűltünk össze itt, igaz, akkor egyedüli volt az országban. Manapság sokrétűbb lett a tangóstársadalom, és számos iskola is létrejött

– osztotta meg lapunkkal Maya. Hozzátette: a mostani nagy meleg ellenére az összlétszám 60 körül van. Egyesek mindegyiken részt vettek, de van, aki csak a Milongára vagy egy-két órába csatlakozott.