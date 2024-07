Tizenegy Rotary Klub vesz részt a jótékonysági gasztronómiai fesztiválon, melyek saját bevételükből más-más nemes célt szolgálnak. És ha már Győr a fröccs városa lesz, miért nincs saját fröccse? – tették fel a kérdést maguknak a szervezők a fesztivált megelőzően. Idén bemutatják többek között a város nedűjét is, melyben a bor és a szóda 3:1 arányban oszlik meg. Az egyedi italhoz pedig egyedi pohár is dukál, melynek megvásárlásával a résztvevők a klubokat, valamint magát a rendezvényt is támogathatják.

Koncertekből nem lesz hiány a fesztivál keretein belül, az eseményt színesíti, hogy a fröccsnapokkal párhuzamosan rendezik majd meg szombaton a város tehetségkutatóját, a Színpadra Fel!-t is, amire úgy ahogy tavaly, idén is rengeteg tehetséges fellépő jelentkezett.

A tíz legjobbat nem olyan rég ki is választotta a zsűri, az ő előadásaikat szombaton, 14:30-tól 19 óráig hallhatja majd a közönség. Őket a Republic együttes követi, akik este 8 órától csapnak majd a húrok közé. Az együttes frontembere Boros Csaba egyben a tehetségkutató zsűrijének elnöke is lesz. A koncertet követően az is kiderül majd, ki nyerte az idei Színpadra Fel versenyt, az estét pedig a dj kategória győztese DJ Roll R zárja majd. A zene tehetségkutató médiapartnere a Kisalföld.

A döntősök névsora: Czvitkovics Réka, DJ Roll R (A DJ kategória győztese), Fekete Hold, Hadaró Botond, Holik Csaba (A közönségszavazás nyertese) Joulence, Levelező Tagozat, PéDé, Rigó Balázs, Vadvágány, Vipers, Zurkó Liliána.

A vasárnap is bővelkedik a győztesekben. A Színpadra Fel! tehetségkutató tavalyi győztese, a Honey Jeans zenekar koncertjét RockMilady követi majd a színpadon.