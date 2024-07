Reisinger Attila gyermekkorától érdeklődéssel hallgatta a családi legendárium történeteit, törekedett azok lejegyzésére. Ez később tudatos tevékenységévé vált, amit kutatómunkával egészített ki, hogy írásai minél hitelesebbek legyenek. Munkásságát országos és helyi, irodalmi és közéleti kitüntetésekkel is elismerték: „Az év legsikeresebb szerzője”, Magyar Ezüst Érdemkereszt, „Mosonmagyaróvár város kultúrájáért”, Herczeg Ferenc-díj fémjelzi munkásságát. Az olvasók mostanra a huszonegyedik kötetét tarthatják kezükben. Kisregényeiben és novelláiban, ahogy a most megjelent Vörös istálló és Frontbetörés című írásaiban is, egyéni sorsokon keresztül idézi meg az itt élők viharos múltját.

Műveiben mély empátiával fordul szereplőihez, közösségi és egyéni traumáik kibeszélésével kísérletet tesz azok feloldására is.

– Arról írok, amit ismerek. A hetvenes években kezdtem el lejegyezni a főként családtagjaimtól hallott történeteket. Regényeket is írtam, ám azok megjelentetését sorra elutasította az akkori hatalom. Témájuk miatt sem jelenhettek meg. Nem mentek át az akkori cenzúra szűrőjén a háború, forradalom ihlette tematika miatt. Ezért abba is hagytam, egészen a rendszerváltozásig, amikor újból kezdtem az írást, immár kisregények, szimfonikus próza formájában – emelte ki érdeklődésünkre Reisinger Attila, akit nemcsak az ismerős személyek, hanem az ismerős helyek ihletik meg. Rendszerint szűkebb hazájába, Hegyeshalomba kalauzol.

A nyolcvan évvel ezelőtti holokauszt idejét idézi meg Sárga csillag alatt című kötetében Reisinger Attila.

Fotó: Kerekes István

– Hegyeshalom a hármas határon mindig is a háborúk országútjának kapujában állt, nyomott hagyott rajta a történelem, az események. Minden változás érinti. Csak olyan dolgokat írok meg, amiknek valós háttere van, amiket valaki elmesélt nekem. Ezek a családi történetek azért is fontosak voltak számomra, mert más nem ismerhette őket. A kisregényeim hősei egyszerű, mindennapi emberek, akiknek a tragédiáin keresztül be lehet mutatni a borzalmas huszadik századot, amiben szüleink, nagyszüleink és akár magunk is éltünk – vallotta a hegyeshalmi író. Hozzátette: a holokauszt után most az ötvenes évek, az ’56-os forradalom utáni időszak foglalkoztatja, és ez ihleti következő írását.