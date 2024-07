– Tavaly neveztük először, akkor egy hagyományos német étellel, és nagy meglepetésünkre elsők lettünk. Most is egy aszaltszilvás marhapörköltet tervetünk volna készíteni, ám a meleg miatt inkább változtattunk és debreceni sertéstokányt főztünk tésztával és uborkával, szintén a német hagyományokhoz visszanyúlva. A debrecenit egészben megfőztük, majd lepirítottuk – avatott be Molnár Kálmánné, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, aki szerint a főzőverseny remek csapatépítő is. 2023-hoz képest idén még többen csatlakoztak a közös főzéshez.

A szépen megterített asztalra saját készítésű bodza- és levendulaszörp is került. Molnár Kálmánné hozzátette: a tavalyi bevételből kirándultak, az ideinek is jó helye lesz, hiszen ők a helyi iskola fenntartói.