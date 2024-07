A foodora market Magyarországon öt városban szállítja házhoz a bevásárlást, és az évek alatt számtalan extrém rendelésre is volt példa. Győrben a legtöbb rendelést leadott felhasználó tavaly 347-szer vásárolt be a foodora applikációján keresztül, a legnagyobb összegű rendelések toplistáját pedig egy közel 97 ezer forint értékű bevásárlás vezeti 2024-ben. A győri foodora market is büszkélkedhet pár rekorddal, fürtös paradicsomból például annyit rendelnek, amennyit több mint 6000 kézilabda nyomna a friss BL-győztes Győri Audi ETO KC szertárában.

Az elmúlt időszakban jelentősen felpörgött a házhoz szállítások iránti érdeklődés: az e-kereskedelem bővülésén túl a gyorskereskedelemre is megnőtt az igény. Az FMCG termékek piacán a GKID felmérése alapján a foodora market országosan a 9. helyen áll a hazai online kereskedők között.