A függőségek hatékony megelőzéséhez önmagában nem elegendő az azokkal kapcsolatos lexikális tudás, információ. A kulcskészségek, kompetenciák fejlesztésére is hangsúlyt kell helyezni a veszélyeztetettség csökkentése érdekében. Ez is egy a sok feltérképezett tény közül, amit Faller Balázs a soproni középiskolások által anonim módon kitöltött kérdőív adatai alapján megállapíthatott, s ami megerősíti kidolgozott programjának helyességében is. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet terápiás munkatársa évek óta foglalkozik szenvedélybetegekkel. Nemcsak azt akarja tudni, mekkora veszélyt jelentenek a függőségek a mai fiatalokra, hanem hatékony eszközt is szeretne kidolgozni a megelőzéshez. Általános tapasztalata, hogy a csupán felvilágosító foglalkozások hasznosak, de hatékonyságuk növelése szükségszerű, fontos, új kihívás.

– Sopronban négy gimnázium és egy technikum 10–11. évfolyamosai önkéntes alapon vettek részt a felmérésben. Összesen 643 diák töltötte ki a tesztet. Kiderült, hogy egyharmaduknál már kialakulóban lévő függőség jelei mutatkoznak. Főleg az internet, a filmsorozatok és a cigaretta vezet. A rossz viselkedési minta kialakulásával ugyanis már sokkal könnyebben belecsúsznak veszélyesebb függőségekbe – magyarázza Faller Balázs.

A kortárs segítők tehetik társaikért a legtöbbet. A programok fontos része az önkéntesség.– A függőség minden korosztályt érint és sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni – figyelmeztet a szakember, üzenve ezzel a szülői generációknak is. A rossz minták, a túl szigorú vagy éppen a túl megengedő nevelés is a függőség irányába viheti a gyerekeinket.

Tölli Balázs, a Líceum igazgatója azért tartja Faller Balázs módszereit hatékonynak, mert használható tudást és védelmet ad a diákoknak. Egyetért azzal, hogy a kortárs segítők tehetik társaikért a legtöbbet. – A programok fontos része az önkéntesség – tette hozzá Tölli Balázs.

– Jól segíteni! Ezt is meg kell tanítanunk a fiataloknak – hangsúlyozza Faller Balázs, aki a segélyszervezet keretein belül szeretne olyan csapatot felállítani, akikkel élménypedagógiai alapú, akkreditált 30 órás prevenciós programmal egyre több helyen segíthetné a fiatalokat, pedagógusokat, szülőket a függőségek elleni harcban.