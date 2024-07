A függőségek hatékony megelőzéséhez önmagában nem elegendő az azokkal kapcsolatos lexikális tudás, információ. Kulcskészségek, kompetenciák fejlesztésére is hangsúlyt kell helyezni a veszélyeztetettség csökkentése érdekében. Ez is egy a sok feltérképezett tény közül, amit Faller Balázs a soproni középiskolások által anonim módon kitöltött kérdőív adatai alapján megállapíthatott, s ami megerősíti kidolgozott programjának helyességében is. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet terápiás munkatársa évek óta fogalalkozik szenvedélybetegekkel. Nemcsak azt akarja tudni, mekkora veszélyt jelentenek a függőségek a mai fiatalokra, hanem hatékony eszközt is szeretne kidolgozni a megelőzéshez, a prevencióhoz. Merthogy általános tapasztalata, hogy a csupán felvilágosító foglalkozások hasznosak, de hatékonyságuk növelése szükségszerű, fontos, új kihívás.

Faller Balázs arra is választ ad, miért kell időben és hatékonyan fellépni a fiatalok egészségét veszélyeztető hatások ellen.

- Sopronban négy gimnázium és egy technikum 10-11. évfolyamosai önkéntes alapon vettek részt a felmérésben. Összesen 643 diák töltötte ki a tesztet. Kiderült, hogy egyharmaduknál már kialakulóban lévő függőség jelei mutatkoznak. Főleg az internet, a filmsorozatok és a cigaretta vezet, de ezeket sem szabad elbagatellizálni. A rossz viselkedési minta kialakulásával ugyanis már sokkal könnyebben belecsúsznak veszélyesebb függőségekbe is, pláne, ha nem tudják kezelni - magyarázza Faller Balázs miért kell időben és hatékonyan fellépni a fiatalok egészségét veszélyeztető hatások ellen.

Minél többet tudnak, annál védettebbé válnak

Az általánosan elfogadott hozzáállás szerint minél többet tudnak a gyerekek a szerekről és függőségekről, annál védettebbé válnak ellenük. Csakhogy azt általában nem nézik, hogy ez a tudás nem éppen a saját tapasztalatokból, a megélt függőségekből ered-e. Ezért a szakember abban hisz, hogy azokat a kulcskompetenciákat kell a diákokban növelni, amik a veszélyeztetettségüket csökkentik. Ilyen például a nemet mondás képessége, a segítségkérés, az érzelmek kezelése, a sikerkezelés és a kudarctűrés. Persze tudniuk is kell mi ellen védekeznek, tehát ismeretátadásra is szükség van, párhuzamosan a fejlesztéssel.