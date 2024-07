Minden év legfontosabb eleme a város fecskeállományának felmérése. Erre hívta fel a figyelmet a ménfőcsanaki Vadvirág utcában elhelyezett fecskehotelnél dr. Laczkovits-Takács Tímea alpolgármester és Herman Etelka, a győri önkormányzat környezetvédelmi osztályának vezetője.

– Nem véletlenül jött létre a fecskevédelmi program, hiszen a biológiai szúnyoggyérítés fontos szereplője a fecske. Ha mi segítünk a fecskék életterének kialakításában, akkor ők is segítenek nekünk a szúnyogok pusztításában. Jó ideje arra törekszünk az egészségünk érdekében, hogy a szúnyogok biológiai gyérítésének aránya növekedjen a városban és minél levesebb kémiai szert kelljen használni – szögezte le az alpolgármester.

– A lakosság segítségét szeretnénk kérni a város fecskeállományának felméréséhez, mert fontos adat számunkra, hogy melyik városrészben mennyi fecske él, milyen intézkedések szükségesek. Fecskehotel még csak egy van a városban, amit egy évvel ezelőtt helyeztünk el a Vadvirág utcában. Többen megjegyezték, hogy még nem költöztek be a hotelbe a fecskék, de a szakemberek azt mondják, hogy ehhez 2-3 év kell. Erre annál inkább van remény, mert a lakótelepi házak eresze alatt több helyen raktak fészket, tehát nem idegen számukra a terület. Szeretnénk újfajta fecskehotelt is telepíteni, sarazókat létrehozni, de a lakossági ötleteket is szívesen fogadjuk. Gyűjtöm mindig azokat a jó megoldásokat, amelyek az ország más táján már jól működnek – mondta az alpolgármester.

Herman Etelka osztályvezető arról is beszámolt a sajtótájékoztatón, hogy a fecskék számának emelkedését mutatják az eddigi adatok. Az idei fecskeállomány felméréséhez adatlap a város honlapján és a Győr Plusz újságban lesz megtalálható, melynek kitöltéséhez kérik a lakosság segítségét.