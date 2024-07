10 éve – Belvárosban lőttek macskára

Fényes nappal, a forgalmas belvárosban lőtték le az Ondré család egyik házi kedvencét. A macska tüdejébe fúródott a lövedék, ezért el kellett altatni. A rendőrség nyomoz az ügyben.

Brutális módon, vélhetően egy légpuskával végezték ki a mosonmagyaróvári Ondré család macskáját a minap. Ráadásul mindez a magyaróvári belváros egyik forgalmas lakóövezetében történt. „Reggel még megetettem a cicát. Otthon voltunk egész délelőtt, semmi különöset nem tapasztaltunk. Dél körül találtam rá a kis állatra a kertben az oldalán fekve” - kezdi a megdöbbentő történetet Ondréné Geiszchfeld Mária. Az asszony mint mondja: első ránézésre nem találtak rajta külsérelmi nyomot, ám az látszott rajta, hogy nagyon szenved. Azonnal állatorvoshoz vitték, ott talált a szakember egy kisebb sebet a macska hátán. A röntgen aztán kimutatta, hogy mi is okozhatta a sérülést.

20 éve – Többet nem versenyez a Rábaring tragédia túlélője

Hazaengedték a kórházból az écsi tragédia egyetlen túlélőjét, Tóth Csabát. Május másodikán hárman haltak meg az Ezerjó-kupa második futama előtt. A Rábaringen két autó nagy sebességgel ütközött a versenyen kívüli területen.

Öt hét az intenzív osztályon, három hét a balesetin. Két nap híján kerek két hónapba telt, amíg a Rábaringen történt frontális karambol egyetlen túlélője, Tóth Csaba elhagyhatta a kórházat. Négy hétig altatták, géppel lélegeztették. Most hosszú, otthoni rehabilitációs időszak következik.

Csaba a velük szemben száguldó Ladára, az ütközés pillanatára nem emlékezik, de utána rövid időre magához tért. A mentősök altatták el, és egy hónapba telt, mire levették a lélegeztetőgépről.

Az első hírek a balesetről úgy érkeztek, hogy a két sofőr halt meg. A nevezési lap szerint viszont Csaba lett volna a pilóta, és Zsolt a navigátor. Két család lebegett órákig az őrjítő, végtelennek tűnő bizonytalanságban. De miért is cseréltek volánt? „Ez úgy történt, hogy minden verseny előtt van pályabejárás, mikor felírják, hogy melyik kanyar után mi jön. Megcsináltuk mi is háromszor a távot, amenynyiszer lehetett. De közben fogott a fékünk. Zsolt nekiállt, megszerelte a jobb elsőt, ami le volt blokkolva, én meg odamentem a rendezőhöz, megkérdeztem, hogy mikor lesz a rajt. Mondta, csak délben. Erre Zsolt, hogy addig még ki kellene próbálni az autót. Ha javítani kellett, ő is szokta kipróbálni. Mondtam, jól van, menjünk. Beültünk, ő a helyemre, a volán mögé, én meg az anyósülésre. Aztán jött ez a kanyar, és egy pillanat alatt megtörtént minden. A mi sebességünk lehetett úgy 130-140 körül, a szembejövőké is hasonló. Ez a szakasz nem a pályához tartozott, a KRESZ szabályai érvényesek rá. A menetirány szerinti jobb oldalon mentünk, a parabolaív miatt teljes gázzal kellett nyomni, a szembejövőknek viszont az ív alján kellett volna visszafelé tartaniuk. De ők is a felső íven jöttek... Annyiból szerencsém volt, hogy nem frontálisan ütköztünk, hanem a bal oldalunk ment bele a másik kocsiba. Az én oldalamon a taposólemez repedt ki, hátrébb jött a motor. Megfeszíthettem magam, úgy törhetett szét a sarkam és a combcsontom. Azt mondták. A tüdőmet meg a biztonsági öv préselhette” - emlékezik Csaba. Hozzáteszi, hogy ezután legfeljebb hétköznap fog autóba ülni, versenyezni már nem akar. Pedig nagy volt a szerelem.