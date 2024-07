Egy olyan háznál vendégeskedtünk Gyirmóton, ahol évente több száz kilogramm zöldséget, gyümölcsöt dolgoz fel egy hetvenes éveiben járó házaspár. Dr. Szabó Antal és dr. Szabóné Szajkó Csillavér a befőzés megszállottjai. Mindketten agrár­mérnökök. Csillavér a győri Veres Péter-technikumban ta­nított, így érthető a növények ismerete. Antal a Baráti Hagyományőrző Egyesület elnöke, a kemencés és bográcsos ételek készítője, idén lett a Szabadtűzi Lovagrend tagja. Mindig helyi különlegességet készítenek a versenyeken, amelyekről rendszerint trófeával térnek haza. Az isteni ízek valószínűleg a sok házi finomságnak köszönhetők, no meg a lelkes csa­patnak.

A befőzés a szenvedélyünk. Ehhez megszállottság, szív, lélek, akarat kell. A gyirmóti sorház kis kamrája padlótól plafonig, valamint egy nagy szekrény tele van finomságokkal, pedig még csak július eleje van – mutatja dr. Szabóné Szajkó Csillavér.

Fotó: Csapó Balázs

Dr. Szabó Antal és dr. Szabóné Szajkó Csillavér közel 30 évig Győrújbaráton éltek, hatalmas kertjük volt. Ma már Gyirmóton laknak, kis kertjük van csupán, mégis zsúfolásig tele a kamra. Mindig van mihez nyúlniuk, változatosan, egészségesen tudnak étkezni. Meg is látszik munkabírásukon, energikusságukon.

– A befőzés a szenvedélyünk. Ehhez megszállottság, szív, lélek, akarat kell, s az, hogy önmagunknak és másoknak is örömet szerezzünk. Nemcsak négy gyermekünket, családjukat és barátaikat látjuk el készítményeinkkel, de vendégségbe is saját készítésű terméket viszünk ajándékba. Szívből jön, benne van minden gondoskodásunk – állapította meg mosolyogva a házigazda, aki el is kezdte sorolni, mi mindent tesznek el.

Tavasszal indul a szezon. Az akácvirágból szörp készül. A bodza virágjából is szörp lesz, ahogy friss mentából, eperből, fenyőrügyből, levendulából, meggyből, zsályából, citromfűből, pitypangból, de akár kakukkfűből is. Almából kompótnak való válik és ivólé. Az otelló szőlő mustját lefojtják, és még karácsonykor is mustot isznak.

Megszámolni sem lehet, hányféle szörpöt, lekvárt, savanyúságot tesz el egy-egy szezonban a gyirmóti dr. Szabó Antal és dr. Szabóné Szajkó Csillavér.

Fotó: Csapó Balázs

– Befőttnek tesszük el a fügét, amit egy győrújbaráti barátunktól kapunk. Annak sokféle elkészítési módja van. Az egyiket elárulom. A legnagyobb tepsinket egy pici ecettel kiöblítem, majd egy kis barna cukorral az alját megszórom, csak éppen hogy, mert a füge magas cukortartalmú. Felkockázom a fügét, egy kis gyömbért, fahéjat, citromot és narancsot teszek bele héjastól, betolom a sütőbe, és 2–3 óra alatt készre sütöm. A család darabosan szereti, de ha lekvárt szeretnék belőle, akkor összeturmixolom. A szilvát is ugyanígy tesszük el. Süteményekhez, húsokhoz is lehet használni – árulta el különleges receptjét Csillavér.