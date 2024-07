A kapuvári Nagy Imre hetvenévesen úgy gondolta, hogy régi hobbijának csínját-bínját hivatalos keretek között is elsajátítja. Iskolapadba ült, és a kapuvári Berg-szakiskolában pék-cukrász végzettséget szerzett. Ő az eddigi legidősebb tanulója a Bergnek. Szívből ajánlja a tanulást kortársainak is.

Nagy Imre gyakran forgolódik a konyhában, szívesen süt finomságokat a családjának. Most már papírja is van róla, hogy szakembere a hobbijának.

Fotó: Cs. Kovács Attila

Nagy Imre Kapuváron a Soproni SZC Berg Gusztáv Szakképző Iskola tanulója volt az elmúlt tanévben. Azt mondja, minden hasonló korúnak szívből ajánlja, hogy ne restelljen tankönyvet fogni a kezébe. Őt elsősorban a kíváncsiság hajtotta, vallotta be.

– Fiatalon gazdasági üzemekben voltam középvezető, a kilencvenes években váltottam, és ablakkészítéssel, -beépítéssel foglalkoztam. Ekkor, leginkább télen, sok szabadidőm lett, és egyre többször fordultam meg a konyhában. Fánkot sütöttem először, és mindjárt nagyobb mennyiségben, mivel jótékony célra is került belőle. Aztán jött a kalács. Mindig is érdekelt tehát a sütés, a főzés, de nem gondoltam rá, hogy tanulnom kellene. Felkeltette az érdeklődésemet a Berg által nyújtott lehetőség, és jelentkeztem. A fiam és a feleségem is biztatott. Azt hittem, egy egyszerű tanfolyamra jövök, de tévedtem. Nagyon alapos felkészítést, komoly ismeretanyagot kaptunk. A gyakorlati vizsga tételsorában huszonhat készítmény szerepelt a tortáktól kezdve a különböző típusú tésztákon át a süteményekig. Nagyon jól éreztem magam, nagyszerű volt ez a tanév, sokat tanultam – foglalta össze Nagy Imre.

A frissen végzett pék-cukrász szívéhez legközelebb a kenyérsütés áll, de bármely süteménynek szívesen áll neki. A vizsgára zserbót sütött és minyont készített. A tudását igazoló bizonyítvánnyal azonban különösebb tervei nincsenek.

Én csak kíváncsi voltam, hogyan lesz a lisztből kenyér, vagy egyéb alapanyagokból más sütemény. Ezt a kíváncsiságomat kielégítettem, többre nem vágyom.

– A családom örömére szeretnék még a hátralévő években finomságokat készíteni. Nekem nagy ajándék volt, hogy részt vehettem a képzésen. Voltak, akik esetleg nevettek rajtam, vagy lesajnáltak: mit keres egy ennyi idős ember az iskolában? Én azonban ajánlom mindenkinek, minden hasonló korúnak, akinek ideje van, kíváncsi a fortélyokra és még munkaakarattal is rendelkezik – jegyezte meg Nagy Imre.