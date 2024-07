Túl vibráló falszín

Egy időben divat volt vörösre, narancssárgára vagy élénkbordóra festeni a hálószoba falát, ez azonban egy ideje már kiment a divatból. Szerencsére, mert ahelyett, hogy a különleges falszín bensőséges kuckóvá varázsolta volna a helyiséget, általában nemcsak nyomasztó lett a végeredmény, de a vibráló, energetizáló falszín a pihenést is megnehezítette…

A hálószobának pihentető menedéknek kell lennie, nem felspannoló, élénkítő helynek, ezért a megnyugtató környezet érdekében válasszunk világosabb, lágyabb árnyalatot! A letisztult és tisztaságot sugárzó fehér mellett a halvány pasztellszínek is tökéletesek. Ha inkább valami mélyebb, izgalmasabb színt látnánk szívesen a hálóban, az legyen tengerészkék vagy antracitszürke.

Nincs hangulatvilágítás

Nagy hiba kizárólag a plafonon elhelyezett fő fényforrásra hagyatkozni, hiszen ezzel megfosztjuk magunkat a kellemes, pihentető hangulattól, amit a megfelelő fényforrások nyújtanak. Kombináljuk a különböző típusú és erősségű fényforrásokat mennyezeti lámpák, falikarok, beépített spotlámpák, olvasólámpák formájában. Ha csak az éjjeliszekrényen elhelyezett olvasólámpák árnyalják a képet, azok fel- és lekapcsolását is oldjuk meg az ajtó mellől is, így egy mozdulattal elérhetjük a finom világítást.

Túl nagy ágy

Sokan követik el azt a hibát – nemcsak a hálószoba, hanem más helyiségek berendezésénél is –, hogy a szoba méretével nem arányos, túl nagy bútorokat választanak. Ez összenyomja a teret, kényelmetlenné teszi a közlekedést és feleslegesen rabolja a rendelkezésre álló helyet. Ezért bármilyen csábító is egy királyi méretű franciaágy, válasszunk inkább egy kisebb darabot, különösen akkor, ha nincs túl sok helyünk. A túl nagy ágy beszűkíti a közlekedési útvonalakat és csökkenti a tárolóhelyre kihasználható teret, ami pedig nagy kincs… Az arányosság elvét érdemes függőleges irányban is figyelembe venni, kis hálószobába például ne tegyünk baldachinos ágyat!

Nem megfelelő méretű szőnyeg

…vagy ami még rosszabb, hogy egyáltalán nincs szőnyeg a hálószobában. Még a melegséget sugárzó valódi faburkolatra is érdemes szőnyeget tenni, mert otthonossá és kényelmesebbé teszi a teret. Még ha csak egy kis báránybőr is az, jólesik egy puha szőnyegre kilépni az ágyból. Bármilyen méretű is a szőnyeg, mindenképpen lógjon ki oldalra annyira az ágy alól, hogy ezt komfortosan megtehessük!