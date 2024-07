Július 20-án 42. alkalommal rendezik meg a LIDL Balaton-átúszást, amellyel kapcsolatban - főleg az első alkalommal indulók körében - sok kérdés merülhet fel. Most megválaszoljuk a kihívás kapcsán felmerülő legizgalmasabbakat.

42. Balaton átúszás

El lehet tévedni úszás közben?

Emiatt nem érdemes aggódni, mert ha nem a tömeget követjük, akkor sem lehet eltévedni: a pálya jobb oldalán ugyanis 50 méterenként vitorlások állnak, bal oldalt pedig kajakosok és vízimentők figyelik az úszókat. A teljes hosszt úszók (5,2 km) esetében már a rajtból látszik a célkapu, így úszás közben könnyen tartható az irány; a féltávot (2,6 km) teljesítőknek a szakasz első felében egy úszófolyosót alakítanak ki, a második felét pedig a Balaton-átúszás mezőnyével együtt haladva tehetik meg.

Hogyan kerül át a csomagom Révfülöpről Balatonboglárra?

Az úszást már a legkisebb plusz teher is nehezíti, így nem célszerű a fürdőruhán és az úszószemüvegen, esetleg sapkán túl mást is magunkkal vinni. Viszont így sokakban felmerülhet a kérdés, hogyan kerülhetnek át a ruháik, felszerelésük a Balaton egyik partjáról a másikra. Szerencsére a papucsért nem kell visszaúszni, ugyanis indulás előtt Révfülöpön le lehet adni a táskát a “Csomagleadás” feliratú sátorban. Ekkor egy újabb számot és egy betűkódot írnak a versenyző karszalagjára, amelynek bemutatásával majd át tudja venni a leadott csomagot az érkezési ponton, Balatonbogláron.

Hogyan jutok vissza a kiindulási pontra?

Könnyen előfordulhat az az eset is, hogy valaki szeretne visszajutni a rajthoz. Természetesen erre is van lehetőség: az esemény ideje alatt folyamatos a hajóközlekedés Balatonboglár és Révfülöp között; a járművek akkor indulnak útnak, amikor megtelnek utassal. A résztvevők egy alkalommal ingyenesen igénybe vehetik a hajót a nevezési visszaigazolás vagy a helyszínen igényelt igazolás bemutatásával.

Hogyan hívhatom fel a szeretteimet?

A verseny teljesítése után az (egyik) legjobb pillanat, amikor elbüszkélkedhetünk vele a szeretteinknek – de mi van akkor, ha éppen nem tudnak a helyszínen részt venni, vagy a kiindulási pontnál maradtak? A Yettel segítségével az esemény teljes ideje alatt, a saját mobilunk nélkül is könnyen elérhetjük a családtagjainkat, barátainkat: a szolgáltató a révfülöpi és a balatonboglári oldalon is 5G MobilPontokat létesít, ahol a táv teljesítését követően egyből fel tudjuk hívni a szeretteinket. Emellett az indulók karszalagján rögzítik a számukra fontos személyek telefonszámát is, amit így nem kell fejben tartani, és száz százalékban az úszásra lehet koncentrálni. A Balatonbogláron várakozó családtagok és a versenyt teljesítők pedig a “Töltődj fel” chill zónában tudnak pihenni, egy különleges AI fotós aktivitásban részt venni vagy akár mobilt tölteni a verseny ideje alatt.