Már tavaly elindította Bécs a Coole Zonen kísérleti szakaszát – ezek olyan szabadon hozzáférhető helyiségek, ahol az emberek hűvös belső terekben találhatnak menedéket és pihenést a nagy nyári hőség elől. A sikeres kísérleti fázist követően a programot idén tizenkét helyszínre - a kísérleti év területének hatszorosára - bővítették ki.

A kezdeményezésben különböző létesítmények vesznek részt, többek között hivatalok és nyugdíjas klubok is. Bécs egyes kerületeiben található városi könyvtárak is hűvös zónákká alakulnak át, ahol a nyáron nem csak könyveket kölcsönözhetünk, de felolvasásokat, színházi előadásokat vagy akár mozit is kínálnak a tetőn.

Az idősebb, veszélyeztetettebb réteg is menedéket találhat a nagy melegben, de azokra is gondoltak, akik egész nap úton vannak, vagy a szabadban tartózkodnak.

Visszatértek a bécsi nyugdíjas klub hűvös zónái

Fotó: Martin Votava / Forrás: Stadt Wien

A hűvös zónák olyan helyiségek, amik 20-24 fok közötti hőmérsékleten egész nap nyitva vannak, van víz, társasjáték, könyvek, mosdók és minden, ami elviselhetőbbé teszi a meleget. Ezek a terek nem csak a szervezetnek tesznek jót, de kiváló közösségépítő hatásai is vannak, így lehet csak igazán összekötni a kellemeset a hasznossal. Van kifejezetten nők és gyermekek számára fenntartott hűvös helyiség is, ami jó búvóhely lehet kicsik és nagyok számára is.

Ha nincs időnk beülni hűsölni, akkor a Stadt Wien alkalmazásban megkereshetjük a városszerte több száz elhelyezett ivókút egyikét és ott is felfrissülhetünk útközben.

A hűvös zónák már tavaly nyáron is nagy népszerűségnek örvendtek. A két helyszínt három hónap alatt 2057 ember kereste fel. Az időnként igen magas hőmérséklet ellenére a hűvös zónák hűtött beltéri helyiségként el tudták látni a látogatók fizikai megkönnyebbülését szolgáló céljukat és a vendégek visszajelzései egyöntetűen pozitívak voltak. A lehűlés lehetősége mellett a látogatók különösen nagyra értékelték a hűvös zónák szociális aspektusát, így nem is volt kérdés, hogy a kezdeményezést idén is folytatják majd.