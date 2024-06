A győrzámolyi intézmény kiemelt figyelmet fordít a természetvédelemre, a környezettudatos magatartás kialakítására, az egészséges életmód, a biztonságos és környezetbarát közlekedés fontosságára. Elindították a „Tündérrózsa” Zöld szakmai munkaközösségüket, hogy segítsék, nem csak az óvoda, hanem a szülők és a közösség közös szemléletformálását.

A Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsődében a gyermekek nap mint nap gondozzák a magas-ágyásokba került zöldségeket, növényeket.

Fotó: Molcsányi Máté

– A csoportokban sokat beszélgetünk a gyerekekkel, miért fontos a zöld szemlélet, mit tehetünk Földünk megóvásának érdekében. Bámulatos, hogy már mennyi ismeretük van arról, hogy miért kell lekapcsolni a villanyt, ha nincs rá szükség, hogy feleslegesen ne folyassák, a vizet, vagy hogy miért fontos a szelektív hulladékgyűjtés, és hogy ne szemeteljenek. Emellett ismereteket kapnak a természetben élő állatok, növények védelméről –mondta el lapunknak Benkőné Krankovits Melinda főigazgató.

Benkőné Krankovits Melinda a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde főigazgatója a „Zöld Óvoda” elismeréssel.

Fotó: Molcsányi Máté

Az intézmény kihasználja a falu adta lehetőségeket, a Mosoni-Duna közelségét. Gyakran tesznek sétákat a parton a gyermekekkel, akik nagyítóikkal, bogárvizsgálóikkal vizsgálják az állatokat, növényeket. Nemrég magaságyásokkal is gazdagodott intézményük a helyi Márton Faházak felajánlásának köszönhetően, melyeket be is ültettek a gyermekcsoportok és folyamatosan gondozzák őket. Kerültek ide vadvirágok, borsó, bab, hagyma, saláta, paprika, paradicsom, valamint különböző gyógy- és fűszernövények. Az intézmény nemrég zöld hetet szervezett a kicsiknek, de tartottak előadásokat a hulladékgazdálkodásról, lótartásról is.

– Célunk, hogy a gyermekek gondolkodjanak a környezet fontosságáról, az élőlényekről. Értsék meg a szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás fontosságát, alkalmazzák a mindennapokban. Tudjanak egyszerű energiatakarékossági módszerekről, ismerjék meg a természetben előforduló jelenségeket, évszakokat. A gyermekek nyitottak és befogadóak, ők ebben az életkorban a legfogékonyabbak, legformálhatóbbak –tette hozzá a főigazgató.

A Gyömörei Gesztenyés Óvoda–Bölcsőde Kajárpéci Telephelye tavaly nyerte el első alkalommal a zöld óvoda címet. Gerencsérné Nagy Andrea igazgatóhelyettes lapunknak elmondta: célunk, hogy gyermekeink már kisgyermek korban magukba szívják a környezet szeretetét, mi pedig tudatosan készítsük fel őket a fenntartható életre.