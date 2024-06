– Nagyon örültem a jelölésnek, ugyanakkor meg is lepődtem. Eltartott egy ideig, mire kinyomoztam, hogy ki ajánlott az elismerésre – mondta el Gabriella, aki a Kiscsillag Református Bölcsőde intézményvezetője és a BoDoBo Művészetért Egyesület egyik alapítója és elnöke. – Az ünnepség végén hirdették ki az önkormányzati különdíjat, nem is számítottam rá, hogy hívni fognak, talán emiatt még inkább meghatott a dolog. A díjátadó nagyon jó lehetőség volt arra is, hogy megismerjük egymást a többi jelölttel és kapcsolatokat építhessünk.

Kecskés-Biky Gabriella zenészcsaládból származik, ez indította el az úton. Azon dolgozik, hogy a zene erejével segítsen.

– Azzal szolgál az ember, amivel tud. Mi így tudunk segíteni. A BoDoBo Művészetért Egyesület többek között azért jött létre, hogy ingyenes zenei rendezvényekkel és jótékonysági koncertekkel támogathassuk a rászorulókat.

Gabriella kiemelte, vannak olyan gyerekek, akik más körülmények közt sose tudnának eljutni klasszikus zenei előadásokra, és a jobb anyagi lehetőségekkel rendelkező családok helyzete sem könnyű.

– Háromgyermekes édesanyaként magam is jól tudom, hogy nem egyszerű időt találni arra, hogy a gyerekeket koncertekre, előadásokra vigyük. A nevelési és oktatási intézményekben tartott előadások azonban ott vannak helyben, így könnyebb lehetőséget találni a találkozásokra. Ősztől a bérletes projektjeink mellett egy ingyenes programsorozattal is készülünk, amire a győri intézmények pályázhatnak majd. Ez egy kis Matató foglalkozás lesz, ahol a gyermekek hangszersimogató keretén belül kerülhetnek közelebb a zenéhez.

Decemberben újra ingyenes Diótörő-előadásokat szerveznek, a rászoruló családok pedig ingyenes bérletekre is pályázhatnak.

– A gyerekek olyanok, mint a fehér lap. Ha a klasszikus zenét jól, az adott korosztálynak megfelelően tálaljuk, nagyon gyorsan bevonódnak. Ezek a tapasztalatok pedig segítik, hogy felnőttként is fogyasztók maradjanak.

Gabriella hozzátette, ahhoz, hogy a mindennapi feladatokat, a jótékonyságot és a családi életet össze tudja hangolni, rengeteg segítséget kap a családjától és az ismerőseitől. Nélkülük nem tudna mindennap helytállni.