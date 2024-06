Bordásné Németh Réka a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény gyógypedagógusa, a közönségdíj kapcsán elmondta: a jelölés meglepetésként érte.

A nehéz helyzetű fiatalok mellett Bordásné Németh Réka az őket nevelő szülőknek is igyekszik segítő kezet nyújtani.

– Egy korábbi Wonderwomen, Gede Zsuzsa látott, érzett bennem valamit. Ezúton is köszönöm neki, hogy gondolt rám. Rendkívül megtisztelő, lélekemelő és megerősítő volt a jelölés és a díj átvétele is.

Réka elmondta, a szokásos korosztályos álmok, mint a régész vagy a csillagász után már gyerekként is pedagógusnak készült.

– Az intellektuális képességzavarban érintett gyermekek irányába Down-szindrómával született keresztfiam indított el, aki hatalmas és fantasztikus egyéniség.

Hivatásomat szolgálatként élem meg.

Sokáig szeretnék dolgozni még. Ebben minden benne van. Ez a legkomolyabb projektem most – mondja Bordásné Németh Réka. Fotó: Lepácsek Kata – Kattography Photos

– Sok régi tanítványommal tartom a kapcsolatot. Nagyon szerettem a főiskolai, egyetemi hallgatókat is, akik iskolánkban szereztek tapasztalatokat. Különösen kedves emlék, hogy egyikük később megköszönte, hogy anno olyan pozitív színben láttattam vele ezt a szakmát.

Réka hozzátette, jelen élethelyzetében daganatos betegséggel küzd, nagyon sok erőt adnak neki a kollégái, a szülők és a növendékek is.

– Ajándék Istentől, hogy dolgozhatok. Közvetlen környezetem szerencsére döbbenetes természetességgel kezeli betegségem állomásait: hajam „jövését-menését”, kezeléseimet és azok esetleges mellékhatásait. Iskolámban is bármiről lehet beszélni, kérhetek támogatást, segítséget és szabad időnként összezuhanva sírni is.

– Próbálom átélni a helyzetüket, de valójában sosem tudom maximálisan megtapasztalni, hogy milyen problémákkal, érzésekkel küzdenek. Hiszem, hogy ha egy szülő szorong, esetleg retteg, az számára és a gyermeke számára is lélekromboló. Ezért mindig közreadom az elérhetőségeimet, hogy szükség esetén fordulhassanak hozzám. Most a betegségem során kamatostól kapok vissza mindent tőlük is.

A munka és a család egyensúlyával kapcsolatban Réka hozzátette:

– Ez nagyon érzékeny egyensúly. Nem is tudom rendesen kiporciózni. A végletek embere vagyok, ez néha oda vezet, hogy túlhajtom magamat. Szerencsémre a családom mindenben támogat. Nagyon leegyszerűsödött a jövő. Sokáig szeretnék dolgozni még. Ebben minden benne van. Ez a legkomolyabb projektem most.