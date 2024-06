Bezárt Győrben, a Baross úton két újságospavilon, írtuk meg februárban. A Lapker Zrt. döntése értelmében harminc év után húzta le a rolót az Árpád úti és a Baross úti bódé. Kadocsa Ferenc feleségével, Andreá­val üzemeltette a két pavilont, a bezárás híre kapcsán annyit mondott, hogy a Baross úti hely fenntartása már nem érte meg.

Az újságospavilonok a kilencvenes évek eleje óta részei a győri belvárosnak, éppen ezért jó hír, hogy most az egyikben újra vásárolhatunk napilapot, magazint és mindent, amit korábban.

– Úgy alakultak a dolgok, hogy újra kinyithattam. Egyelőre csak az Árpád úti üzletet, de a Baross útiról is szó lehet később. Nagyon sokan szomorkodtak, hogy bezártunk, és legalább ugyanennyien jöttek most hozzám a jó hír hallatán, gratulálnak, örülnek, hogy újra nyitva vagyunk. Egyelőre ketten visszük a boltot a feleségemmel, hétfőtől péntekig 6 és 16 óra között, szombaton 6-tól 12-ig vagyunk nyitva. Aztán majd meglátjuk. Azért óvatosak vagyunk, bízunk benne, hogy hosszú távon is megéri az üzemeltetés – nyilatkozta a Kisalföldnek Kadocsa Ferenc.

Ahogy bevallotta munkatársainknak: máig imádja az újságokat, főleg a sport- és barkácslapokat, és nem utolsósorban természetesen lapunkat, a Kisalföldet.