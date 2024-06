- A katonaságnál kezdtem, másfél év alatt hatszor adtam vért. Ugyan járt érte akkor még szabadnap, de mások segítése motivált, így még most 62 évesen is évente többször megyek vért adni. Egy évben a legtöbbször ötször adok, Hegykőn és a környékbeli településekre járok, ha van szervezett véradás. Vérnyomáson néha kicsit magas, hét éve a cukorbetegségemet is gyógyszerrel kezeljük, de ez sem akadályoz abban, hogy segítsek másokon - fejtette ki Bindes Gábor, aki olyan szerencsés, hogy még sosem volt szüksége vérre.

Évek óta idősebb fiával jár a véradásokra, sajnos kisebbik gyermeke és felesége irtózik a tűtől, így a két Gábor képviseli a családot.